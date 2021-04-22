Лицо и голос «Славянского базара», символ белорусского телевидения. Елена Спиридович празднует 60-летие
Новости Беларуси. Лицо и голос международного фестиваля «Славянский базар», любимица миллионов зрителей и символ белорусского телевидения. Елена Спиридович 22 апреля отмечает свой день рождения, ей исполняется 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телезрители, конечно же, помнят, с чего всегда начинается «Славянский базар»: уже почти три десятка лет звучат знаменитые фанфары, а после не менее знакомый голос Елены Спиридович.
Она также лицо многих крупных творческих форумов: неоднократно была ведущей кинофестиваля «Лістапад», фестивалей тружеников села «Дажынкі», конкурса молодых артистов эстрады «Зорная ростань».
Ведущая востребована не только на родине, но и в России, где неоднократно работала на «Кинотавре» и «Ликах любви» в Сочи. Всех проектов с ее участием и не счесть.
Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси:
Я мечтаю об этом первом шаге, который я сделаю на сцену витебского Летнего амфитеатра. Я знаю, что очень много людей ждет этот фестиваль. И вот это чувство, когда ты выходишь на сцену и так много людей тебя встречает… А ведь у ведущих есть это счастливое право – первыми выходить на сцену и первыми забирать весь шквал этой положительной энергетики от зрителей. Я знаю, что эти положительные эмоции, которые я приму на себя, я потом пойду этими же эмоциями делиться с моими же зрителями.
Пользуясь случаем, конечно же, поздравляем вас еще раз с юбилеем и обязательно творческих побед вам впереди еще.
Елена Спиридович:
Спасибо большое!
Елена Спиридович с улыбкой признается, что юбилей – это музыка возраста и песня о том, сколько дорог еще нужно пройти до вершины, где живет истина. А потому планов на будущее немало.