Минжилкомхоз: «Собрание по капитальному ремонту жилого дома должно производиться до начала его обследования»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Капитальный ремонт – тема весьма болезненная. Обычно такие риторические вопросы – дом уже должен был по паспарту отремонтирован, а уже год прошёл и другой прошёл, а он не отремонтирован. Это такая застаревшая, хроническая проблема, насколько понимаю. Что здесь делается, и как мы можем, вообще, от этого уйти в перспективе?

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

К сожалению, да, мы вынуждены констатировать, что проблемы именно в организации и проведении работ по капитальному ремонту, они есть и по сегодняшнее время. Хотя в части нормативного урегулирования сегодня приняты все законодательные акты, которые позволяют как организовать сам процесс капитального ремонта, так и выполнить все работы в максимально короткие сроки. С, скажем так, доставлением максимально меньших неудобств потребителям. Что мы констатируем, исходя из того анализа, который видим на сегодняшний день в министерстве, в частности – количество обращений граждан. Количество обращений граждан по капитальному ремонту за 2019 год снизилось. Снизилось – не совсем значительное это, как хотелось бы, снижение – в рамках 10%. Но, тем не менее, оно есть.

Что касается, скажем так, топовых проблем, то здесь выступает недостаточная информированность. Она начинается на этапе планирования капитального ремонта, когда проводится обследование жилого дома, когда определяется комплекс работ. И вот здесь уже мы видим упущение в том, что потребитель не участвует ни в обследовании, ни в формировании плана или задания на капитальный ремонт жилого дома. И отсюда уже валом растут все остальные проблемные вопросы, которые возникают в процессе выполнения работ.

Поэтому, повторюсь опять же, на уровне постановления правительства это решено. То есть предусмотрено, что на сегодняшний день собрание по капитальному ремонту жилого дома должно производиться до начала его обследования, чтобы потребитель мог прийти, сказать, что – вот у меня конкретно в жилом помещении или конкретно в отношении жилого дома есть такая проблема – прошу обратить на неё внимание либо провести там какие-то инструментальные замеры. Эта проблема решается. Но, ещё раз повторюсь, исполнительская дисциплина на местах иногда оставляет желать лучшего, и приходится вмешиваться даже на уровне министерства, для того чтобы те или иные вопросы урегулировать.

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