Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Переработка мусора. Вот заводы по переработке: все «за» и «против» в этом плане. Я знаю, что министерство за то, чтобы были такие заводы. А как другие?

Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира» .

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Действительно, твердых бытовых отходов мы производим, к сожалению, больше, чем мы можем переработать на сегодняшний день. Поэтому, нам нужны мусороперерабатывающие заводы. Но мы должны просчитать всю экономику их эффективности работы, с учётом экологичности – это очень важный аспект.

Игорь Марзалюк:

Сейчас будут строить мусоросжигающие – как будет с экологией?

Оксана Гайдук:

Плохо.

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Смотрите 18 марта в 20.30 на СТВ.