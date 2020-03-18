Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»

Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Переработка мусора. Вот заводы по переработке: все «за» и «против» в этом плане. Я знаю, что министерство за то, чтобы были такие заводы. А как другие?
Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Действительно, твердых бытовых отходов мы производим, к сожалению, больше, чем мы можем переработать на сегодняшний день. Поэтому, нам нужны мусороперерабатывающие заводы. Но мы должны просчитать всю экономику их эффективности работы, с учётом экологичности – это очень важный аспект.
Игорь Марзалюк:
Сейчас будут строить мусоросжигающие – как будет с экологией?
Оксана Гайдук:
Плохо.
Также эксперты рассказали:
– возможно ли в Беларуси сделать капремонт дома за 5 дней
– какие мобильные приложения создают для удобства жильцов
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– как решить проблему роста коммунальных отходов
– частный бизнес в сфере ЖКХ: когда появится конкуренция в маленьких городах
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