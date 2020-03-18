Прямой эфир

Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»

18 марта 2020 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Переработка мусора. Вот заводы по переработке: все «за» и «против» в этом плане. Я знаю, что министерство за то, чтобы были такие заводы. А как другие?

Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»-1

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Действительно, твердых бытовых отходов мы производим, к сожалению, больше, чем мы можем переработать на сегодняшний день. Поэтому, нам нужны мусороперерабатывающие заводы. Но мы должны просчитать всю экономику их эффективности работы, с учётом экологичности – это очень важный аспект.

Игорь Марзалюк:
Сейчас будут строить мусоросжигающие – как будет с экологией?

Оксана Гайдук:
Плохо.

Также эксперты рассказали:

– возможно ли в Беларуси сделать капремонт дома за 5 дней

– какие мобильные приложения создают для удобства жильцов

– оправдали ли себя хаус-мастера

– как решить проблему роста коммунальных отходов

– частный бизнес в сфере ЖКХ: когда появится конкуренция в маленьких городах  

Смотрите 18 марта в 20.30 на СТВ.    

# Мусор # общество # Оксана Гайдук

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав о заражённых коронавирусом в Беларуси: «Всего у нас 17 завозных случаев»
18 марта 2020 10:55

Минздрав о заражённых коронавирусом в Беларуси: «Всего у нас 17 завозных случаев»

«Может быть, эта ситуация даст толчок открыть свою страну». Где отдохнуть в Беларуси
18 марта 2020 10:29

«Может быть, эта ситуация даст толчок открыть свою страну». Где отдохнуть в Беларуси

Не можете выехать из другой страны из-за карантина? Что делать
18 марта 2020 10:28

Не можете выехать из другой страны из-за карантина? Что делать