Минжилкомхоз о мусоросжигательном заводе: учтут и интересы жителей в плане экологии, и экономические интересы государства

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Не то, чтобы завод. Центр энергетической переработки. На сегодняшний день он ещё находится на этапе разработки технико-экономического задания. Естественно, что при строительстве, даже при проектировании будут закладываться максимально нормы, которые позволят в полной мере удовлетворить интересы и жителей рядом расположенных домов в части экологии и, в принципе, экономические интересы государства. То есть выработка энергии, электроэнергии, выработка тепла.