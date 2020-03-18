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Массовые мероприятия в КЗ «Верхний город» отменяются и переносятся из-за коронавируса

18 марта 2020 16:38
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Новости Беларуси. Изменения в афишах. В концертном зале «Верхний город» отменяются либо переносятся на более поздние даты массовые культурные мероприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Массовые мероприятия в КЗ «Верхний город» отменяются и переносятся из-за коронавируса-1

Пока это касается концертов и музыкальных проектов, запланированных на март – апрель. Даты переносов согласовываются с коллективами и артистами, многие решили передвинуть свои выступления на осень. Зрители могут вернуть деньги или обменять билеты в кассах концертного зала.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Массовые мероприятия в КЗ «Верхний город» отменяются и переносятся из-за коронавируса-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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