Массовые мероприятия в КЗ «Верхний город» отменяются и переносятся из-за коронавируса

Новости Беларуси. Изменения в афишах. В концертном зале «Верхний город» отменяются либо переносятся на более поздние даты массовые культурные мероприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока это касается концертов и музыкальных проектов, запланированных на март – апрель. Даты переносов согласовываются с коллективами и артистами, многие решили передвинуть свои выступления на осень. Зрители могут вернуть деньги или обменять билеты в кассах концертного зала.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе