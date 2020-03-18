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«Боятся ходить, потому что не знают, как себя вести». Школьница создала электронное пособие с правилами поведения в церкви

18 марта 2020 16:35
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Новости Беларуси. Школьница из агрогородка Солтановщина Несвижского района создала электронное пособие с правилами поведения в церкви, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Боятся ходить, потому что не знают, как себя вести». Школьница создала электронное пособие с правилами поведения в церкви-1

Александра Кипровская вместе с учительницей информатики представила свой проект на международной конференции и получила награду.

«Боятся ходить, потому что не знают, как себя вести». Школьница создала электронное пособие с правилами поведения в церкви-4

Подробнее смотрите в видеоматериале Вадима Смоляка.

«Боятся ходить, потому что не знают, как себя вести». Школьница создала электронное пособие с правилами поведения в церкви-7

# Церковь # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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