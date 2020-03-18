«Эти работы не видны, но подлежат оплате, поскольку выполняются». Что входит в техобслуживание дома?

Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Мобильное приложение, при привязке потребителя к адресу, позволяет его информировать обо всех аварийных ситуациях либо плановых работах»

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Условно говоря, техническое обслуживание включает в себя обслуживание и осмотр инженерных систем жилого дома. Это не значит, что к вам в квартиру каждый день должен кто-то приходить и проверять что-то. Это обслуживание самого комплекса жилого дома. То есть, спустился в подвал, посмотрел – всё ли работает, все ли параметры соблюдаются в части системы отопления, теплообменника, системы подачи холодной воды.

Лифтовое оборудование – тоже задают очень много вопросов: «А что такое – техническое обслуживание лифта, и за что мы должны платить?» Но лифт – это безопасность. Безопасность, в первую очередь, граждан, которые проживают в этом жилом доме. И эта безопасность обеспечивается фактически ежедневно. То есть приходит лифтёр, он незаметно для потребителя он поднимается в лифтовую кабину и проверяет то оборудование, которое там стоит. Смазано, не смазано – есть целый комплекс регламентных работ, который необходимо выполнять.

Да, эти работы не видны, но они подлежат оплате, поскольку они выполняются. А если они не выполняются, то для этого мы предусмотрели, наверное, не механизм, а создание на сегодняшний день службы заказчика. То, что предусмотрено директивой Президента Республики Беларусь №7. Создание служб заказчика – это служба, которая возьмёт на себя организацию оказания всех жилищно-коммунальных услуг в определённом населенном пункте либо на определённой территории. То есть организация возьмёт на себя, первое – проведение каких-то конкурсных процедур, а второе – контроль за исполнением и объёмом, и качеством исполнения этой услуги.