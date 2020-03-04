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Минздрав: в Беларуси зарегистрировано 6 случаев коронавируса

04 марта 2020 08:24
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Новости Беларуси. В Беларуси подтверждены шесть случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. 

Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси

Два случая, которые рассматривались в качестве возможных, получили лабораторное подтверждение. В настоящее время выявлены четыре случая заболевания 2019-nCoV в Минске, и ещё два – в Витебской области. 

Ранее Минздрав опроверг информацию о случаях смерти от коронавируса в Беларуси.

Напомним, фейковая информация была озвучена в эфире Первого канала российского телевидения – здесь подробнее.

# Коронавирус # общество # Юлия Бородун

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