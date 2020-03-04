Минздрав: в Беларуси зарегистрировано 6 случаев коронавируса

Новости Беларуси. В Беларуси подтверждены шесть случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси

Два случая, которые рассматривались в качестве возможных, получили лабораторное подтверждение. В настоящее время выявлены четыре случая заболевания 2019-nCoV в Минске, и ещё два – в Витебской области.

Ранее Минздрав опроверг информацию о случаях смерти от коронавируса в Беларуси.