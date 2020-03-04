Президент Беларуси поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём милиции

Новости Беларуси. Спокойствие граждан и уверенность в завтрашнем дне. Свой профессиональный праздник 4 марта отмечает белорусская милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый день и час вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. Защищая правопорядок, гарантированные Конституцией права, свободы и жизнь граждан, вносите весомый вклад в сохранение стабильности в обществе, укрепление суверенитета и независимости Республики Беларусь.

Глава государства выразил уверенность, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь эффективно отвечать на все вызовы и угрозы и, приумножая славные традиции, с честью и достоинством служить Отечеству.