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Президент Беларуси поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём милиции

04 марта 2020 07:33
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Новости Беларуси. Спокойствие граждан и уверенность в завтрашнем дне. Свой профессиональный праздник 4 марта отмечает белорусская милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент Беларуси.

Президент Беларуси поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём милиции-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Каждый день и час вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. Защищая правопорядок, гарантированные Конституцией права, свободы и жизнь граждан, вносите весомый вклад в сохранение стабильности в обществе, укрепление суверенитета и независимости Республики Беларусь.

Глава государства выразил уверенность, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь эффективно отвечать на все вызовы и угрозы и, приумножая славные традиции, с честью и достоинством служить Отечеству.

Президент Беларуси поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём милиции-4

Стражей порядка в эти дни чествуют по всей стране. Тех, кто выбрал одну из самых героических профессий, поздравляют руководители ведомства, родные и друзья. Вспоминают и тех, кто отдал жизнь службе.

4 марта в Минске проходит церемония возложения венков к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. В мероприятии принимают участие родственники погибших милиционеров, руководство МВД и ветераны.

Президент Беларуси поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём милиции-7

# Милиция Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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