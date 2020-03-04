Президент Беларуси поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём милиции
Новости Беларуси. Спокойствие граждан и уверенность в завтрашнем дне. Свой профессиональный праздник 4 марта отмечает белорусская милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый день и час вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. Защищая правопорядок, гарантированные Конституцией права, свободы и жизнь граждан, вносите весомый вклад в сохранение стабильности в обществе, укрепление суверенитета и независимости Республики Беларусь.
Глава государства выразил уверенность, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь эффективно отвечать на все вызовы и угрозы и, приумножая славные традиции, с честью и достоинством служить Отечеству.
Стражей порядка в эти дни чествуют по всей стране. Тех, кто выбрал одну из самых героических профессий, поздравляют руководители ведомства, родные и друзья. Вспоминают и тех, кто отдал жизнь службе.
4 марта в Минске проходит церемония возложения венков к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. В мероприятии принимают участие родственники погибших милиционеров, руководство МВД и ветераны.