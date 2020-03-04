Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Для успешного развития внутреннего туризма необходимо объединить усилия законодателей, поставщиков услуг и инвесторов.
К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке мира».
Насколько наши люди охотно путешествуют внутри своей страны?
Появился какой-то тренд и мода на внутренний туризм.
Что мешает нам изучить неизвестные достопримечательности и открыть страну заново?
Если смотреть отдельно каждый объект, как ни парадоксально, даже сегодня отсутствует информация.
Узнаем, почему туроператоры не спешат возить экскурсии по неизданным маршрутам.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для того чтобы по новому маршруту повести какую-то экскурсию, конечно же, нужна инфраструктура в республике.
И с какими трудностями могут столкнуться путешественники.
Не хватает места для наших соседей с Запада. Теперь нам самим, белорусам, не хватает места для того, чтобы отдохнуть в этих регионах.
Поговорим о проблемах тех, кто организовывает отдых.
Мне падаецца, што ў нейкім сэнсе вельмі важна не мяшаць.
И обсудим, почему нельзя разбогатеть на туристическом бизнесе.
Для агроусадеб сегодня это не тот случай, где можно заработать, хотя бы держаться на плаву.
Поговорим о том, насколько важен внутренний туризм для образа страны в мире.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Гэта яшчэ і элемент прэстыжу, і элемент дзяржаўнай ідэалогіі, элемент патрыятычнага вахавання.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» 4 марта сразу после информационного часа на телеканале СТВ.