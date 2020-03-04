Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Для успешного развития внутреннего туризма необходимо объединить усилия законодателей, поставщиков услуг и инвесторов. К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке мира». Насколько наши люди охотно путешествуют внутри своей страны?

Появился какой-то тренд и мода на внутренний туризм. Что мешает нам изучить неизвестные достопримечательности и открыть страну заново?

Если смотреть отдельно каждый объект, как ни парадоксально, даже сегодня отсутствует информация. Узнаем, почему туроператоры не спешат возить экскурсии по неизданным маршрутам.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для того чтобы по новому маршруту повести какую-то экскурсию, конечно же, нужна инфраструктура в республике. И с какими трудностями могут столкнуться путешественники.

Не хватает места для наших соседей с Запада. Теперь нам самим, белорусам, не хватает места для того, чтобы отдохнуть в этих регионах. Поговорим о проблемах тех, кто организовывает отдых.

Мне падаецца, што ў нейкім сэнсе вельмі важна не мяшаць. И обсудим, почему нельзя разбогатеть на туристическом бизнесе.

Для агроусадеб сегодня это не тот случай, где можно заработать, хотя бы держаться на плаву. Поговорим о том, насколько важен внутренний туризм для образа страны в мире.