«Топорик прилетел, когда я просто вошёл в квартиру». Сотрудники милиции – о своей службе

Эти бесстрашные мужчины готовы к труду и обороне круглые сутки. Александр пошел по стопам своего отца, который прослужил в органах 25 лет. Сперва мужчина был участковым инспектором, но всегда мечтал о большем. Ныне капитан милиции Александр Лычковский твёрдо уверен: такая работа – для стойких духом.

Александр Лычковский, капитан милиции, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД г. Минска:

У нас было задержание человека, который торговал оружием, мы тогда действовали со спецподразделением «Алмаз», был щит и оружие. Задержание прошло гладко и успешно. Человек не успел даже понять, кто зашел. Можно сказать, что сотрудникам милиции ничего не страшно. Мы ко всему привыкли и в любой момент готовы прийти на помощь гражданам.

Участковый инспектор Александр Шалай – представитель настоящей милицейской династии. За годы службы повидал многое, однако до сих пор не может забыть то самое боевое крещение.

Александр Шалай, участковый инспектор Октябрьского РУВД г. Минска:

Топорик прилетел, когда я просто вошел в квартиру, вроде бы, ничего такого страшного и не происходило. Как правило, это правонарушители, которые совершают правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, которые не отдают отчет своим действиям.

Эти бравые ребята не ждут похвалы. Работают, чтобы помогать, однако обратная связь от спасенных – лишнее напоминание о том, что все не напрасно. Александр Шалай:

Благодарности к нам поступают постоянно. Приходят благодарные люди, которым мы помогли отыскать какие-то вещи или предметы. Приходят люди, которые благодарят нас за то, что мы отправили их родственника, например, в лечебно-трудовой профилакторий, который не давал им жить.

Вступить в ряды милиционеров мечтал и Вадим Смоляк. Пришел на службу относительно поздно – после 30 лет. После окончания юридического факультета отправился бороться с преступностью. Сейчас он на начальном этапе, проходит стажировку, однако уверен: совсем скоро его портрет точно украсит доску почёта. Вадим Смоляк, инспектор уголовной исполнительной инспекции Октябрьского РУВД г. Минска:

Служба в органах меня всегда привлекала, я следил по новостям за деятельностью органов внутренних дел, мне всегда это было интересно. Служба в органах, как я считаю, престижно. В связи с этим, я избрал такой путь в своей жизни.

Между тем, в Октябрьском РУВД подсчитали: в их районе преступность снизилась на целых 33%, в остальных районах Минска показатели тоже радуют. Виталий Мурзич, подполковник милиции, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Октябрьского РУВД г. Минска:

Количество желающих, которые готовы прийти на службу в милицию, с каждым годом растет, причем потенциально меняется состав молодых людей. Сейчас ребята приходят в 20, в 21 год в систему МВД уже с готовым багажом знаний.