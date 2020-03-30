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Минздрав: в Беларуси под наблюдением или на лечении в больницах находятся 105 человек

30 марта 2020 12:21
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Новости Беларуси. В Беларуси за сутки были госпитализированы 110 человек, а выписаны – 144 человека. 

Как сообщает Минздрав, к настоящему моменту проведено более 30 тысяч тестов на Covid-19. Продолжаются мероприятия по контролю за эпидемиологической обстановкой. 

Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни» 

Если возникает необходимость, пациентов доставляют в больницы, чтобы иметь возможность наблюдать за ними и проводить обследования. 

Сейчас выписаны или ожидают выписки 47 человек. Проходят лечение или находятся под наблюдением 105 человек. 

Ранее белорусские спортсмены рассказывали о том, что чувствуют, когда приходится играть при пустых трибунах.

Причиной отсутствия зрителей является коронавирус – здесь подробности

# Коронавирус # общество

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