Минздрав: в Беларуси под наблюдением или на лечении в больницах находятся 105 человек

Новости Беларуси. В Беларуси за сутки были госпитализированы 110 человек, а выписаны – 144 человека.

Как сообщает Минздрав, к настоящему моменту проведено более 30 тысяч тестов на Covid-19. Продолжаются мероприятия по контролю за эпидемиологической обстановкой.

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Если возникает необходимость, пациентов доставляют в больницы, чтобы иметь возможность наблюдать за ними и проводить обследования.

Сейчас выписаны или ожидают выписки 47 человек. Проходят лечение или находятся под наблюдением 105 человек.

Ранее белорусские спортсмены рассказывали о том, что чувствуют, когда приходится играть при пустых трибунах.