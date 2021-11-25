«Я иду за первым местом. Только так». Посмотрите, как готовятся спортсмены к ЧМ по таиландскому боксу

Новости Беларуси. Чемпионат мира по таиландскому боксу стартует в Бангкоке 3 декабря. В этом году форум пройдет в необычном формате, за награды поспорят не только взрослые бойцы, но также юниоры и юноши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Чемпионат мира по таиландскому боксу стартует в Бангкоке 3 декабря. В этом году форум пройдет в необычном формате, за награды поспорят не только взрослые бойцы, но также юниоры и юноши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси сейчас готовится к предстоящему старту на базе спортивного комплекса «Стайки» в расширенном составе. Для плодотворной работы здесь созданы все условия, а к реализации поездки подключились разные ведомства, в том числе и консульство Тайланда.
«Едем за медалями». Главный тренер сборной Беларуси по восточным единоборствам рассказал, как готовится команда – читайте здесь.
Среди этих ребят очень сложно идентифицировать юниоров. Под нагрузкой и без эмоций все бойцы работают, как один часовой механизм, причем без сбоев.
Весовая категория Федора Колтуна – до 91 килограмма, белорус победитель первых Игр стран СНГ. Он в свои 20 не раз пытался покорить взрослый мир, но пока без медалей. Сейчас из-под парня буквально выходит пар, он настроен по-серьезному.
Федор Колтун, победитель первых Игр стран СНГ:
Я иду за первым местом. Только так. Только такая мотивация, по-другому нет смысла ехать. С 18 лет начал свой путь поэтому не сомневаюсь в себе ни капли. Я физически отлично готов, психологически не сомневаюсь ни капли в себе.
Команда оправится на мировой форум 2 декабря, а 5 начнутся предварительные бои. Пожелаем белорусам фарта. И при жеребьевке, и в самом ринге.