«Я иду за первым местом. Только так». Посмотрите, как готовятся спортсмены к ЧМ по таиландскому боксу

Новости Беларуси. Чемпионат мира по таиландскому боксу стартует в Бангкоке 3 декабря. В этом году форум пройдет в необычном формате, за награды поспорят не только взрослые бойцы, но также юниоры и юноши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси сейчас готовится к предстоящему старту на базе спортивного комплекса «Стайки» в расширенном составе. Для плодотворной работы здесь созданы все условия, а к реализации поездки подключились разные ведомства, в том числе и консульство Тайланда. «Едем за медалями». Главный тренер сборной Беларуси по восточным единоборствам рассказал, как готовится команда – читайте здесь.

Среди этих ребят очень сложно идентифицировать юниоров. Под нагрузкой и без эмоций все бойцы работают, как один часовой механизм, причем без сбоев. Весовая категория Федора Колтуна – до 91 килограмма, белорус победитель первых Игр стран СНГ. Он в свои 20 не раз пытался покорить взрослый мир, но пока без медалей. Сейчас из-под парня буквально выходит пар, он настроен по-серьезному.