Депутаты обсудят потенциал белорусской экономики на семинаре в «Великом камне»

Инвестиционный и экспортный потенциал белорусской экономики сегодня в центре внимания депутатов Палаты представителей Национального собрания. Площадкой для детального изучения темы выбран «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индустриальный парк – это особая экономическая зона, где расположены высокотехнологичные и импортозамещающие инновационные производства с большим экспортным потенциалом. Парламентарии посетили отдельные предприятия, ознакомились с беспилотными летательными аппаратами и сверхлегкой пилотируемой авиационной техникой, которые производятся для нужд МЧС и сельского хозяйства. Изучили работу завода по выпуску автомобильного стекла.

Виктория Борисова, заместитель директора по экономике завода по выпуску стекол для пассажирского транспорта:

Индустриальный парк выгоден по своему географическому положению. Также у нас есть налоговые льготы – это 0 % на прибыль в течение 10 лет с момента объявления прибыли, 0 % на НДС и таможенные пошлины по приобретению оборудования. А также подоходный налог с физических лиц – 9 %, когда всей республике – 13 %.

Развитие экспортного потенциала находит отражение и в законодательной деятельности парламентариев. Только за 2024 год ратифицировано 16 международных соглашений, которые содействуют привлечению инвестиций и развитию внешней торговли.