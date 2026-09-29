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Новости по тегу #Министерство здравоохранения Беларуси

В Беларуси проходит акция «Сохраним сердце здоровым»
29 сентября 2026 10:55

В Беларуси проходит акция «Сохраним сердце здоровым»

Лукашенко: не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров
10 сентября 2026 17:08

Лукашенко: не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров

В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников
24 июля 2026 11:46

В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников

Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ
15 июля 2026 13:45

Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ

Санэпидслужбы проверили белорусские пляжи и зоны отдыха – какие нарушения выявлены
02 июля 2026 17:57

Санэпидслужбы проверили белорусские пляжи и зоны отдыха – какие нарушения выявлены

Двух пострадавших в Брянской области детей планируют выписать домой – Минздрав
29 июня 2026 07:48

Двух пострадавших в Брянской области детей планируют выписать домой – Минздрав

В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области
19 июня 2026 07:45

В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области

В Беларуси из-за хантавируса усилен контроль на границе
14 мая 2026 09:24

В Беларуси из-за хантавируса усилен контроль на границе

Как работает единая цифровая система? Трансформацию здравоохранения обсудили в Гомеле
15 апреля 2026 17:05

Как работает единая цифровая система? Трансформацию здравоохранения обсудили в Гомеле

Минздрав утвердил график работы медучреждений в весенние праздники
06 апреля 2026 11:12

Минздрав утвердил график работы медучреждений в весенние праздники

Минтруда и Минздрав усиливают взаимодействие для повышения качества реабилитации инвалидов
06 апреля 2026 07:04

Минтруда и Минздрав усиливают взаимодействие для повышения качества реабилитации инвалидов

СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ
10 марта 2026 14:00

СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ