Новости по тегу #Министерство здравоохранения Беларуси

При поддержке Минздрава в Минске и областных центрах 29 сентября работает 21 пункт здоровья.
«Подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения?»
Преподаватели на конкретных примерах показали, как распознать уловки мошенников в электронной почте и не допустить кражи персональных данных пациентов.
Доступность, качество и своевременная диагностика – приоритет национальной системы здравоохранения.
Проверяли состояние песка, работу туалетов и раздевалок, а также содержание прибрежных территорий
В Минздраве сообщили, что состояние несовершеннолетних удовлетворительное.
Состояние пострадавших при атаке беспилотника в Брянской области, доставленных на лечение в Минск, остается стабильным. Пациенты провели первую ночь в белорусских клиниках без ухудшений.
Переносчиком Andes virus является длиннохвостый рисовый хомячок.
Врач в любой точке страны, имея доступ к единой карте, видит полную историю болезни человека. Это минимизирует риск ошибок и дублирование анализов. А пациент, в свою очередь, экономит время.
Длинные выходные – традиционно время отдыха. Но для системы здравоохранения это период повышенной нагрузки и особой ответственности.
Среди ключевых тем – улучшение качества продукции, особенно кресел-колясок и средств для детей с ДЦП.
Трагедия произошла 8 марта. 26-летняя пациентка обратилась к врачу из-за угрозы преждевременных родов.
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