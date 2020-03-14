Минздрав: предварительный тест на коронавирус у пяти студентов БГУ дал положительный результат

Новости Беларуси. У пяти студентов БГУ предварительный тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом 14 марта сообщили в Минздраве. Специалисты проводят уточняющую диагностику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: Европа стала новым эпицентром коронавируса

Для меднаблюдения и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медучреждения направлены 240 студентов и преподавателей вуза. Их госпитализация, а также санитарная обработка кабинетов университета связана с обнаружением в семье одного из студентов признаков опасной инфекции.