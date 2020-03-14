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Минздрав: предварительный тест на коронавирус у пяти студентов БГУ дал положительный результат

14 марта 2020 13:41
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Новости Беларуси. У пяти студентов БГУ предварительный тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом 14 марта сообщили в Минздраве. Специалисты проводят уточняющую диагностику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Для меднаблюдения и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медучреждения направлены 240 студентов и преподавателей вуза. Их госпитализация, а также санитарная обработка кабинетов университета связана с обнаружением в семье одного из студентов признаков опасной инфекции.

Минздрав: предварительный тест на коронавирус у пяти студентов БГУ дал положительный результат-1

Человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь, и в результате стал источником распространения коронавируса. Осложнил ситуацию и тот момент, что контакты первого уровня проживают в общежитиях. Сейчас специалисты проводят там санитарно-эпидемиологический надзор. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания большая часть студентов будет отпущена.

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Всего в Беларуси зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19. Три человека уже поправились. Один находится в состоянии средней степени тяжести.

Минздрав: предварительный тест на коронавирус у пяти студентов БГУ дал положительный результат-4

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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