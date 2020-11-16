Прямой эфир

В мире коронавирусом уже заболели около 54,5 миллионов человек

16 ноября 2020 09:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 54,5 миллионам. Страны друг за другом возвращаются к жесткому карантину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире коронавирусом уже заболели около 54,5 миллионов человек-1

Дополнительные ограничения с 16 ноября вводит Эстония. Согласно новому правилу «2+2», в общественных местах вместе могут находиться не более двух человек на расстоянии двух метров от других жителей. С 24:00 до 06:00 должны быть закрыты все развлекательные заведения и общепит.

В мире коронавирусом уже заболели около 54,5 миллионов человек-4

В Латвии на фоне пандемии отказались от традиционного празднования Нового года. По словам главы министерства здравоохранения, массовых гуляний в нынешнем году ожидать не стоит. Даже если в ближайшие недели эпидемиологическую обстановку удастся стабилизировать, карантинные меры не отменят.

В мире коронавирусом уже заболели около 54,5 миллионов человек-7

Рост числа зараженных COVID-19 наблюдается в США, Франции, Испании и Великобритании.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стартовала ракета второй совместной миссии NASA и SpaceX
16 ноября 2020 09:29

Стартовала ракета второй совместной миссии NASA и SpaceX

На Филиппинах тайфун. Погибли около 70 жителей, разрушены более 20 тысяч зданий
16 ноября 2020 08:57

На Филиппинах тайфун. Погибли около 70 жителей, разрушены более 20 тысяч зданий

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдовы
16 ноября 2020 08:56

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдовы