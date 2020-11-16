В мире коронавирусом уже заболели около 54,5 миллионов человек

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 54,5 миллионам. Страны друг за другом возвращаются к жесткому карантину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительные ограничения с 16 ноября вводит Эстония. Согласно новому правилу «2+2», в общественных местах вместе могут находиться не более двух человек на расстоянии двух метров от других жителей. С 24:00 до 06:00 должны быть закрыты все развлекательные заведения и общепит.

В Латвии на фоне пандемии отказались от традиционного празднования Нового года. По словам главы министерства здравоохранения, массовых гуляний в нынешнем году ожидать не стоит. Даже если в ближайшие недели эпидемиологическую обстановку удастся стабилизировать, карантинные меры не отменят.