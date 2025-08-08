Трамп намерен привлечь Нацгвардию к борьбе с преступностью в Вашингтоне

В Вашингтоне обостряется проблема преступности. Лидер США рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии для наведения порядка в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил Дональд Трамп, количество правонарушений в городе возмутительно, есть проблемы с чистотой и состоянием инфраструктуры. Отметим, обсуждение возможности ввода Нацгвардии началось после инцидента с избиением сотрудника администрации группой подростков. Трамп также заявил о намерении рассмотреть вариант перевода Вашингтона под федеральное управление. Юридическая команда Белого дома изучает этот вопрос.