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Трамп намерен привлечь Нацгвардию к борьбе с преступностью в Вашингтоне

08 августа 2025 06:04
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В Вашингтоне обостряется проблема преступности. Лидер США рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии для наведения порядка в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп намерен привлечь Нацгвардию к борьбе с преступностью в Вашингтоне-2

Как заявил Дональд Трамп, количество правонарушений в городе возмутительно, есть проблемы с чистотой и состоянием инфраструктуры. Отметим, обсуждение возможности ввода Нацгвардии началось после инцидента с избиением сотрудника администрации группой подростков. Трамп также заявил о намерении рассмотреть вариант перевода Вашингтона под федеральное управление. Юридическая команда Белого дома изучает этот вопрос.

# Международная политика # США

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