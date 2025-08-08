Белорусская цементная отрасль стремительно увеличивает объёмы и темпы строительства

Показатели по производству обеспечены рекордные – белорусская цементная отрасль в июле максимально использовала мощности. Объемы и темпы строительства в Беларуси стремительно увеличиваются на фоне развития экономики и роста инвестиционной активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ на повышение потребления, заводы профильного холдинга оперативно наращивают производство. Стоит задача не только обеспечить внутренний рынок, но и выполнить обязательства по контрактам с российскими партнерами, а они заключены еще в конце 2024 года.

В июле все предприятия отрасли достигли значительных показателей производства. Только Белорусский цементный завод в прошлом месяце выпустил более 240 тысяч тонн продукции, это максимум за всю историю его работы. Чтобы обеспечить высокие темпы, предприятия даже превышают номинальные возможности своих производств, эффективно используя дополнительные резервы.