Самым маленьким было по два года. Рассказываем про детей, которые живут в детском доме семейного типа

Новости Беларуси. Всего через дом Гудковских прошли 30 детей, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Шестеро, спустя время, смогли вернуться к родным родителям, кого-то усыновили. А 12 ребят супруги считают по-настоящему «своими». Начиналось все 20 лет назад. Наталья Александровна тогда работала в детском доме и своими глазами видела деток, которым не хватает любви и заботы. Сами тогда растили дочку и подумать не могли, что в скором времени будут многодетными родителями.

Самая большая гордость – это успехи ребят-воспитанников. Семья участвует во всевозможных конкурсах. А пять лет назад Ваня Гудковский даже победил в международном конкурсе «Маленький мистер мира».

Наталья Гудковская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Это наша Инна Шаруба, она окончила лингвистический университет. Рядышком фотография – ее свадьба. Внизу Никита в Суворовском училище, а здесь Ваня, который занял первое место в Турции, в Бодруме – «Маленький мистер мира».

Яна Шипко, корреспондент:

Ваши детки – ваша гордость. – Да, мы в прошлом году участвовали в конкурсе семейных детских домов и заняли там второе место в области.

– Вы, получается, такая активная семья, творческая?





– Да, в прошлом году меня наградили дипломом «Материнская слава». Я им отдаю, а они мне отдают свое тепло. У меня получается энергия, и я ее расходую опять же на детей. Если бы позволяло здоровье, у меня можно было поселить в этом доме и 20 человек, я со всеми бы справилась.

Ваню, к слову, пришлось усыновить, когда ребенка неожиданно захотела вернуть к себе бабушка, которая вначале отказалась от годовалого малыша. Одно из главных преимуществ детских домов семейного типа – здесь не разлучают братиков и сестричек, которые по разным причинам лишились родителей. И даже деток из многодетной семьи в детский дом семейного типа есть возможность забрать всех вместе. Был такой случай и в этой семье. Но право расти вместе отстояли сами дети.

Наталья Гудковская:

Я вспоминаю Зубрицких, они ко мне пришли, четыре, шесть и восемь, через два года. Их хотели разлучить, отдать на удочерение. Девочка старшая написала, которая окончила лингвистический. Говорит: «Для чего создавались семейные детские дома? Чтобы дети из одной семьи воспитывались в этом доме». Они остались у меня, их не разлучили, и через три года мама восстановилась в правах.

Есть и такие детки, которых Наталья Александровна растила совсем еще «немаўляткамі». Юля сейчас заканчивает 11 класс, а попала в семейный детский дом вместе с братом-двойняшкой, когда им было всего по 2 года.

Наталья Гудковская:

Юля с Антоном пришли к нам, два года, они вообще не разговаривали, а друг с другом говорили «ммм-мммм», друг друга понимали. И она когда подросла, платье одеваю новое: «Юлька, кто тебе купил?» – «Мама, купила». Вот это настолько запомнилось, они самые маленькие, первые к нам пришли. Юля с Антоном, Ваня. Они пестунки были, а потом уже стали дети больше, мы втягивались-втягивались. Столько любви, сил и терпения вкладывает Наталья Александровна в каждого ребенка, что они, само собой, называют ее мамой.

Наталья Гудковская:

Все дети называют мамой, оно у дитенка уже автоматически происходит. Но я никого не заставляю. Как бы ни называли, Наталья Александровна, тетя, я все прекрасно понимаю. Какая бы я ни была хорошая мама, биологическую никто не заменит. Все семейные достижения трепетно собираются в большую книгу.

Наталья Гудковская:

Вот какие Юля с Антоном пришли к нам маленькие, здесь они уже побольше. Вот три сестрички, которые были у нас, сейчас они в биологической семье, вернулись к маме. Ульяна тоже вернулась к маме. Света уже взрослая. Паша с Ваней, Ване было 12 лет. Как мы работаем на огороде, как колбасу крутим. Дети все помогают.

Это чей-то день рождения отмечаем, свадьба, а это мы на природе, на озере, шашлыки жарим. Мы объездили всю Беларусь, побывали везде: и в Хатыни, на Кургане Славы, Линии Сталина.

Первые детские дома семейного типа в Беларуси стали появляться еще 30 лет назад. Сейчас в Минской области они есть в каждом районе – всего 44. Государство активно поддерживает такую форму опеки деток, по разным причинам оставшихся без родительского внимания. Главное преимущество – дети растут в семейной атмосфере, им прививают важные ценности и окружают любовью. Считается, чем меньше детей в таком доме – тем больше внимания каждому ребенку. В случае с Натальей и Сергеем Гудковскими их тепла и заботы хватает на всех воспитанников.