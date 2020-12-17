«Всё возможно. Верьте в чудо!» Лучшими в регионе стали Дед Мороз и Снегурочка из Минского района

Новости Беларуси. Дед Мороз и Снегурочка из Минского района в 2020 году признаны лучшими в области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Региональный этапа конкурса «ЕЛКА-ФЭСТ-2020» впервые прошел онлайн. Честь Минского района отстаивали педагоги центра творчества детей и молодежи. Они подготовили игровой двадцатиминутный ролик. Главный герой – Дед Мороз – каратист. Он исполняет мечту мальчика, который хочет научиться искусству тхэквондо.

Тамара Суфрункова, культорганизатор Минского районного центра творчества детей и молодежи:

Сценарий, который писался на сцену, переоборудовался, скажем так, на видео. С миру по нитке, и получился вот такой вот ролик.

Валерия Тимохина, культорганизатор Минского районного центра детей и молодежи:

Я волшебный персонаж – Снегурочка – который дарит деткам радость, волшебство, помогает дедушке Морозу. И, безусловно, эта роль непростая, потому что тебе нужно постоянно улыбаться, радоваться, дарить радость. Мы, конечно же, себя настраивали различными способами, шутили во время съемок. Собственно, поэтому так и получилась роль Снегурочки.

Все возможно. Верьте в чудо!