Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых

Новости Беларуси. В Минздраве сообщили, что пациентов с пневмонией с нетяжелым течением, не связанной с COVID-19, а также при легких и бессимптомных формах коронавируса, будут наблюдать на дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято во избежание перекрестного инфицирования в стационаре. При условии, что люди будут соблюдать режим самоизоляции.

К слову, эта система действует и с контактами первого уровня – их в стране чуть более 30 тысяч. Таких пациентов ежедневно посещают работники медучреждений. Максимальная сумма штрафа за нарушение режима составляет 30 базовых величин.