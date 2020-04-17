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Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых

17 апреля 2020 17:06
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Новости Беларуси.  В Минздраве сообщили, что пациентов с пневмонией с нетяжелым течением, не связанной с COVID-19, а также при легких и бессимптомных формах коронавируса, будут наблюдать на дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято во избежание перекрестного инфицирования в стационаре. При условии, что люди будут соблюдать режим самоизоляции.

Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых-1

К слову, эта система действует и с контактами первого уровня – их в стране чуть более 30 тысяч. Таких пациентов ежедневно посещают работники медучреждений. Максимальная сумма штрафа за нарушение режима составляет 30 базовых величин.

Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых-4

Инна Карабан, заместитель начальника гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава:
701 нарушение мер самоизоляции было выявлено. То есть людей не нашли дома в пределах 2-3 часов – с периодичностью в час подходили опять на тот же адрес и перепроверяли. Такая информация была направлена в РОВД и прокуратуру.

Нашей службой в отношении семи лиц начат административный процесс. В отношении двух лиц уже проведены административные процессы. Сумма штрафа (пока, на сегодня) была вынесена в пределах двух базовых величин. Когда наказывают рублем, наверное, больше срабатывает, чем когда человек сам понимает, что он должен сидеть дома и не представлять опасность для окружающих.

Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых-7

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# Коронавирус # общество # Инна Карабан # Фотофакт

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