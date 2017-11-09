Минтруда: зарплаты некоторых бюджетников вырастут в среднем на 7%

Новости Беларуси. Зарплаты некоторых бюджетников в Беларуси с 1 декабря возрастут. Это коснется работников сфер социального обслуживания и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они могут рассчитывать на прибавку в среднем на 7 %.

Об этом 9 ноября заявила министр труда и социальной защиты. Также Ирина Костевич рассказала об обновленной версии декрета № 3. Она сейчас находится на рассмотрении в Администрации Президента. Как подчеркнула глава социального ведомства, новый документ направлен, прежде всего, на поддержку тех, кто действительно хочет работать. Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента. Это новость, которую буквально в первые минуты растиражировали все СМИ. Палата представителей 9 ноября стала одним из главных ньюсмейкеров.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Обновленная версия декрета № 3 направлена в том числе и на выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью. Мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства. Какие это будут услуги, конечно, будет еще рассматриваться. Министра труда и соцзащиты журналисты окружили сразу же. Да и как иначе? Сегодня Ирина Костевич вновь презентовала законопроект, важный для каждого белоруса. Поправки будут вносить в закон «О пенсионном обеспечении».

Правда, кардинальных изменений ждать все-таки не стоит: документ скорее технический. Законодательство приведут в соответствии с июньским указом Президента. А значит, затронут тех белорусов, которые попали в так называемую «пенсионную ловушку» (не выработали страховой стаж). Это военнослужащие и те, кто несколько раз был в декрете или ухаживал за инвалидами или людьми старше 80 лет.

Юлия Мурина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Для данной категории граждан пенсия назначается при страховом стаже не менее 10 лет и общем стаже не менее 35 лет у женщин и не менее 40 лет у мужчин. А еще говорили о банковской сфере. Она развивается быстро и динамично. Неудивительно, что депутаты высказались «за» дополнения в Банковский кодекс. Новшеств хватает. К примеру, совершенствуется порядок предоставления сведений, которые составляют банковскую тайну. Сейчас для их получения подходит лишь письменный запрос.

Законодатели предлагают разрешить и электронную заявку. Изменить намерены порядок ликвидации банка. Еще одна из главных новаций создаст условия для небанковских кредитно-финансовых организаций.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все мы знаем небанковскую финансово-кредитную организацию, так называемый ЕРИП. Активно развивается цифровой банкинг, и мы знаем, что в этой сфере необходимо также соответствующее совершенствование. Главное в последующем – создание единого информационного ресурса для обмена информацией. Богатым это заседание Палаты представителей было и на международный блок. 6 из 10 законопроектов как раз налаживают наш диалог с основными торговыми партнерами. Россия, Грузия, Туркменистан... а еще Китай. Транзит по Шелковому пути отныне станет быстрее – улучшение инфраструктуры, ускорение перемещения грузов через таможню. Только за последние 10 месяцев по направлению Европа-Китай-Европа прошло порядка 170 тысяч контейнеров.