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Минтруда о новом повышении пенсионного возраста для женщин: «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются»

21 июня 2018 14:46
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Новости Беларуси. Стало известно, прорабатывается ли в настоящее время вопрос повышения пенсионного возраста для женщин.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова, сейчас вероятности повышения пенсионного возраста для женщин нет. Ранее в средствах массовой информации появились данные, что может продолжиться повышение пенсионного возраста у женщин после 2022 года. 

«Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются», – отметил Валерий Ковальков.  

В апреле 2016 года стало известно, что пенсионный возраст в Беларуси будут поэтапно повышать.

Соответствующий указ подписал Президент (все подробности здесь).

Пенсионный возраст в Беларуси: Откладывать данную меру дальше невозможно 

# Пенсии # общество # Валерий Ковальков

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