Минтруда о новом повышении пенсионного возраста для женщин: «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются»

Новости Беларуси. Стало известно, прорабатывается ли в настоящее время вопрос повышения пенсионного возраста для женщин.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова, сейчас вероятности повышения пенсионного возраста для женщин нет. Ранее в средствах массовой информации появились данные, что может продолжиться повышение пенсионного возраста у женщин после 2022 года.
«Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются», – отметил Валерий Ковальков.
В апреле 2016 года стало известно, что пенсионный возраст в Беларуси будут поэтапно повышать.
Соответствующий указ подписал Президент (все подробности здесь).
Пенсионный возраст в Беларуси: Откладывать данную меру дальше невозможно