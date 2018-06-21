Минтруда о новом повышении пенсионного возраста для женщин: «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются»

Новости Беларуси. Стало известно, прорабатывается ли в настоящее время вопрос повышения пенсионного возраста для женщин.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова, сейчас вероятности повышения пенсионного возраста для женщин нет. Ранее в средствах массовой информации появились данные, что может продолжиться повышение пенсионного возраста у женщин после 2022 года.

«Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются», – отметил Валерий Ковальков.

В апреле 2016 года стало известно, что пенсионный возраст в Беларуси будут поэтапно повышать.

Соответствующий указ подписал Президент (все подробности здесь).

Пенсионный возраст в Беларуси: Откладывать данную меру дальше невозможно