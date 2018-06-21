Разрешена определенная корректировка цифр во время вступительной кампании. Какие особенности приёма в ссузы в этом году?

В середине июня белорусские профессионально-технические училища начали прием документов. Ожидается, что в эти учебные заведения в этом году придут более 30 тысяч молодых людей.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь – Марина Суворова.

Какие особенности вступительной компании в ссузы в этом году?

Марина Суворова, заместитель начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Если говорить о профессионально-техническом образовании, уже начался прием документов 15 июня, он закончится 20 августа, очень длинный такой промежуток времени. Внесены изменения в правилах приема ПТО и разрешена определенная корректировка цифр во время приемной кампании. Так как очень длительный период приема, бывает, что организация, заказчики кадров прямо в эту приемную кампанию обнаруживают потребность в каких-то кадрах. Можно будет в пределах установленного объема корректировать эти цифры. Это такие новшества, а так все в спокойном режиме пройдет по тем же правилам.