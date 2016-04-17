Пенсионный возраст в Беларуси: Откладывать данную меру дальше невозможно

Новости Беларуси. На неделе стало окончательно ясно, как в Беларуси будет повышаться пенсионный возраст. Соответствующий указ подписал Президент. Уйти на заслуженный отдых белорусы смогут в 63 года. Это мужчины. И в 58 — женщины. Однако процесс будет постепенным. И начнет отсчет только в 2017.

Эта песня «Когда мне будет 64» сейчас актуальна для современников «Битлз». На пенсию в Великобритании мужчины уходят в 65. А через два года до 65-ти пенсионный возраст увеличится и для английских леди.

На повышение в последние годы пошли едва ли не все европейские страны. Уход на заслуженный отдых в 65-67 – стабильный показатель для Европы. Торопит время. Население Старого Света не молодеет. Да и в Беларуси ситуация складывается похожая. Поколение послевоенного бэби-бума готовится выйти на пенсию. А вот трудоспособные ряды пополняют дети 90-х, всплеском рождаемости, понятно, не отличавшихся. Вот демографическая кривая и приводит к единственно верному решению.

Зинаида Мандровская, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Повышение пенсионного возраста – это реальная необходимость. Просто откладывать данную меру дальше невозможно.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Эта проблема во всем мире. Очень часто говорят: «Мы хотим быть похожими на Европу, мы не отличаемся от Европы». Давайте тогда будем справедливыми до конца: вся Европа поднимает пенсионный возраст.

Итак, сценарий повышения пенсионного возраста в Беларуси выбран самый мягкий. Плюс три года к нынешнему с плавным переходом. С 1 января следующего года возраст выхода на пенсию начнет поэтапно повышаться. Каждый год на 6 месяцев. Получается, к желаемому результату придем через 6 лет – в 2022-ом. Женщины будут уходить на заслуженный отдых в 58. Мужчины в 63.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В 2017 году выйдут на пенсию те, кто родился в первой половине 1957 года – мужчины, и в первой половине 1962 года – женщины.

Военные, милиционеры, спасатели также останутся в строю на 3 года дольше. Сейчас люди в погонах уходят на пенсию в 45 лет. Как правило, мужчины в самом расцвете сил после окончания военной карьеры без дела не сидят. Либо подают рапорт о продолжении службы, либо начинают с чистого листа на гражданке в поисках новой работы. Сейчас отставка откладывается. Пенсионный возраст силовикам повысят по такому же алгоритму – плюс 6 месяцев с годовыми интервалами. Это касается военнослужащих в званиях до подполковника включительно.

Игорь Можиловский, помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам:

При повышении пенсионного возраста, или предельного возраста в состоянии на военной службе, были максимально учтены интересы национальной безопасности Республики Беларусь.

Аналогичная повышению общего пенсионного возраста схема и для многодетных матерей, родителей детей-инвалидов, учителей, госслужащих, работников вредных производств. Все они имели право выходить на пенсию на 5 лет раньше. Льгота сохранится. Но пенсионный возраст повысится соразмерно общему – на 3 года.

Олег Дубовский, электрогазосварщик:

Профессии у всех разные, но если уже затронули эту тему, надо всем тогда уходить, позже, значит, позже. Я считаю это правильно.

Наталья Борисевич, начальник отдела труда и заработной платы КУП «Минскхлебпром»:

Право выхода на досрочную пенсию сохранится за ними. И все работники у нас работают и пенсионного возраста, и молодые – они с пониманием относятся, они дорожат рабочими местами.

Экономический эффект пенсионной реформы Беларусь почувствует сразу, полагают эксперты. Снизится нагрузка на фонд соцзащиты населения. А размер пенсий сокращать не придется. При этом опасаться дефицита рабочих мест не стоит. Во-первых, молодежь и возрастные специалисты, как правило, претендуют на разные вакансии. Кроме того, белорусский рынок труда к такому вызову готов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Только в 2017 году дополнительное количество людей, которые у нас останутся на работе плюс18 тысяч нам потребуется дополнительных рабочих мест. Но задачи главой государства поставлены, 50 тысяч рабочих мест ежегодно мы должны создавать, поэтому за счет увеличения пенсионного возраста мы не испытаем дефицита с рабочими местами. Даже больше того, большее число работающих – это дополнительный прирост ВВП, это дополнительный прирост результативности в нашей экономике.

Катерина Борнукова, ведущий научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра:

У нас в следующем году выйдут на пенсию почти 700 тысяч человек, а на рынок вместо них придут всего 450 тысяч молодых людей. Поэтому очень большой вопрос: кто у нас работать будет?

А за рабочими буднями этих героев мы наблюдали на неделе. И, глядя на них, вспоминается цитата «Человек, мечтающий о пенсии, — трагедия». Слова Владимира Познера, который в свои 82 полон сил и новых проектов. По старым меркам их возраст пенсионный – 57 и 61. По новым – еще трудовой. Да и по ощущениям. Их личный выбор – работа, которая в радость. Профессиональным запалом и опытом готовы делиться с молодежью, а к рабочему стажу добавить не только три года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Прокопчик, главный сварщик автобусного завода ОАО «МАЗ»:

У меня и в мыслях не было куда-то уходить. И не планирую в ближайшие 10 лет.

Наталья Макомова, воспитатель ясли-сада №522 Минска:

Я совсем не ощущаю свой возраст, мне и дети дают силу и энергию.