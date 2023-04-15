Президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста, несмотря на протесты

Новости Франции. В Европе об интересах народа забыли напрочь, во всяком случае во Франции. Несмотря на протесты, скандальный закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет подписал президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вызвало настоящее негодование, и люди сдаваться не собираются – обещают протестовать дальше. Накануне демонстранты поджигали автомобили, мусорные баки. Во французском Ренне участники митинга подожгли полицейский участок.