Президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста, несмотря на протесты

Новости Франции. В Европе об интересах народа забыли напрочь, во всяком случае во Франции. Несмотря на протесты, скандальный закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет подписал президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Европе об интересах народа забыли напрочь, во всяком случае во Франции. Несмотря на протесты, скандальный закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет подписал президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это вызвало настоящее негодование, и люди сдаваться не собираются – обещают протестовать дальше. Накануне демонстранты поджигали автомобили, мусорные баки. Во французском Ренне участники митинга подожгли полицейский участок.
Двенадцатый день уличных манифестаций собрал по всей стране, по данным префектуры, около 380 человек и 1,5 миллиона – по данным профсоюзов. Полиция, пытаясь остановить протесты, применила не только спецсредства, но и кулаки. В Париже в ход пошел слезоточивый газ.