Прямой эфир

Президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста, несмотря на протесты

15 апреля 2023 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В Европе об интересах народа забыли напрочь, во всяком случае во Франции. Несмотря на протесты, скандальный закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет подписал президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста, несмотря на протесты-1

Президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста, несмотря на протесты-3

Это вызвало настоящее негодование, и люди сдаваться не собираются – обещают протестовать дальше. Накануне демонстранты поджигали автомобили, мусорные баки. Во французском Ренне участники митинга подожгли полицейский участок.

Президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста, несмотря на протесты-6

Двенадцатый день уличных манифестаций собрал по всей стране, по данным префектуры, около 380 человек и 1,5 миллиона – по данным профсоюзов. Полиция, пытаясь остановить протесты, применила не только спецсредства, но и кулаки. В Париже в ход пошел слезоточивый газ.

# Массовые беспорядки # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Иерусалиме ограничили доступ паломников к святыням – верующие выразили протесты
15 апреля 2023 07:40

В Иерусалиме ограничили доступ паломников к святыням – верующие выразили протесты

В Германии отключат 3 последние работающие АЭС – откажутся от собственной атомной энергетики
15 апреля 2023 07:31

В Германии отключат 3 последние работающие АЭС – откажутся от собственной атомной энергетики

Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв
15 апреля 2023 07:24

Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв