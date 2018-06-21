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«Небесный патруль» или для кого мирное небо – профессия? Анонс специального репортажа на СТВ

21 июня 2018 13:50
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Новости Беларуси. «Небесный патруль» или для кого мирное небо – профессия? В чем секрет крепких крыльев белорусской военной авиации?

«Небесный патруль» или для кого мирное небо – профессия? Анонс специального репортажа на СТВ-1

21 июня в вечернем эфире телеканала СТВ репортаж Алены Сыровой о тех, кто стоит на страже белорусского воздушного пространства.

Итак, сегодня в 20:15 на нашем телеканале – «Небесный патруль» – специальный репортаж о людях «высокого полета».

«Небесный патруль» или для кого мирное небо – профессия? Анонс специального репортажа на СТВ-4

«Небесный патруль» или для кого мирное небо – профессия? Анонс специального репортажа на СТВ-6

 

# анонсы # общество # Фотофакт

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