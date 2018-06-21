«Небесный патруль» или для кого мирное небо – профессия? Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. «Небесный патруль» или для кого мирное небо – профессия? В чем секрет крепких крыльев белорусской военной авиации?

21 июня в вечернем эфире телеканала СТВ репортаж Алены Сыровой о тех, кто стоит на страже белорусского воздушного пространства.

Итак, сегодня в 20:15 на нашем телеканале – «Небесный патруль» – специальный репортаж о людях «высокого полета».