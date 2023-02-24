Минтранс и МВД усилили контроль за маршрутным такси. Отправились в рейд вместе с инспекторами ГАИ

Новости Беларуси. Очередное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло сегодня, 24 февраля, на трассе Бобруйск – Глуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 человек пострадали в результате столкновения маршрутки с трактором. Погибших нет, но многие уже проводят параллели: происшествие напомнило смертельную аварию под Смолевичами. После трагедии Минтранс и МВД принимают совместное решение – нужно усилить контроль за маршрутными такси. В Гродненском регионе уже проходят рейды. Вместе с инспекторами ГАИ на проверку отправилась и наш корреспондент Елена Бережная.

Страшная авария вблизи Смолевичей шокировала белорусов. 20 февраля маршрутка с пассажирами влетела в грузовик. В лобовом столкновении погибли 11 человек. 24 февраля ситуация практически повторилась в Могилевской области. В причинах ДТП разбираются эксперты. Тем временем по всей стране начались тотальные проверки.

Елена Бережная, корреспондент:

На выезде из Гродно уже дежурят экипаж ГАИ и представители транспортной инспекции. Останавливать будут все маршрутки. Проверить нужно их техническое состояние, пакет документов, ну и главное – соблюдают ли водители и пассажиры правила безопасности в пути. Микроавтобус из Гродно в Скидель отправился полупустым. Почти для всех пассажиров маршрут знакомый. К водителю ни у кого претензий нет. Люди говорят: всегда едут по правилам, не превышая скорость. Чего не скажешь о других рейсах.

Ольга Анисеня, жительница Гродно:

Пересекают, например, на пешеходном переходе, по сплошной, такие моменты. Где-то и скорость не совсем та, если честным быть. Но это именно в дальних направлениях, а вот в этом направлении, наоборот, все очень спокойно.

Максим Чаплинский, житель Гродно:

Прямо несется, аж ветер дует. Елена Бережная:

Страшно было? Максим Чаплинский:

Нет, но просто есть такое, что некоторые норму свою вообще не знают. И 120 неслись, и 130. И там колдобины такие. Безопасность пассажиров – первое, на что обращают внимание инспекторы. Дальше проверяют документы у водителя. Смотрят, исправны ли тормоза, руль и нет ли самовольно установленных дополнительных сидений в микроавтобусе. Леонид Иотко сейчас работает на маршруте Гродно – Лида. Общий водительский стаж – 35 лет. Уверяет: за рулем никогда не нарушает.

Леонид Иотко, водитель:

Это можно к инспектору ГАИ, у него мои права, он может по базе пробить, посмотреть. – А вы как гражданин нарушаете или нет?

– Все граждане где-то немножко, чуть-чуть, но грубо – нет. Первые несколько остановок – и ни одного замечания. Но спустя полчаса работы становится ясно – некоторые водители маршрутных такси ищут обходные пути. Предсказуемо, говорят инспекторы.

И объезжают параллельной дорогой, допустим. Они немного отклоняются от маршрута, думают, что мы этого не знаем. Такие рейды теперь будут проводить по всей стране. Эта неделя показала: пренебрежение правилами обходится слишком дорого. Тем более что водители маршрутных такси слишком часто оказываются в центре подобных новостей. То пригубил на рабочем посту, то больше внимания уделяют своему телефону, чем дороге. Но даже если аварии удается избежать, административная ответственность все равно будет. Снова крупное ДТП с маршруткой – МВД уделит особое внимание проверке таких транспортных средств.