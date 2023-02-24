У человечества осталось 10 лет, чтобы спасти планету. Как мы можем помочь в проблемах экологии?

Эксперты ООН предупреждают: через 20 лет наша планета перейдет климатическую точку невозврата, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Так каким же будет мир в 2050 году, если не остановить изменение климата сегодня?
Эксперты ООН предупреждают: через 20 лет наша планета перейдет климатическую точку невозврата, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Так каким же будет мир в 2050 году, если не остановить изменение климата сегодня?
Цена за человеческую расточительность слишком высока: с лица Земли будут стерты целые страны, миллионы людей погибнут от наводнений, невыносимой жары и прочих природных катаклизмов, сотни миллионов будут голодать. Спасти природу и здоровье людей можно, если начать регулировать производство и потребление пластика в мире. И как можно скорее.
Иреней Семашко, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:
С 2021 по 2030 годы проходит программа, которая называется «Десятилетие ООН». Ученые ООН считают, что это последнее десятилетие, когда, снизив антропогенную нагрузку на окружающую среду, можно хоть как-то спасти экосистемы. Грубо говоря, если с этими нарастающими темпами влияния мы продолжим уживаться, экосистемы не восстановятся.
Сегодня весь мир озабочен вопросами экологии. О них говорят на саммитах и конференциях. Государства принимают законы и программы. Но ни новые технологии, ни современное оборудование, ни дорогие заводы не в силах решить эту проблему, если к этому не подключится сам человек. Так может уже пора прекратить эру потребления и вступить в эру бережного отношения к месту, где мы живем?
Вячеслав Дорощенко, начальник участка вторичных материальных ресурсов компании по обращению с отходами:
Мусорная проблема есть везде. Вопрос в ее масштабах. Проблем огромное количество, начиная от сбора, заканчивая утилизацией. Но вместе с тем, мое глубокое убеждение, что в нашей стране за последнее десятилетие огромное внимание и понимание этой проблемы как со стороны государства, так и со стороны общества, компаний, занимающихся этой деятельностью. Это вселяет надежду. Мы не будем говорить о масштабной катастрофе.
Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:
Задумайтесь о ваших детях, внуках, о том, как вы будете оставлять эту планету. И стыдно ли вам будет за те горы мусора, которые вы оставили?
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