У человечества осталось 10 лет, чтобы спасти планету. Как мы можем помочь в проблемах экологии?

Эксперты ООН предупреждают: через 20 лет наша планета перейдет климатическую точку невозврата, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Так каким же будет мир в 2050 году, если не остановить изменение климата сегодня?

Цена за человеческую расточительность слишком высока: с лица Земли будут стерты целые страны, миллионы людей погибнут от наводнений, невыносимой жары и прочих природных катаклизмов, сотни миллионов будут голодать. Спасти природу и здоровье людей можно, если начать регулировать производство и потребление пластика в мире. И как можно скорее.

Иреней Семашко, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:

С 2021 по 2030 годы проходит программа, которая называется «Десятилетие ООН». Ученые ООН считают, что это последнее десятилетие, когда, снизив антропогенную нагрузку на окружающую среду, можно хоть как-то спасти экосистемы. Грубо говоря, если с этими нарастающими темпами влияния мы продолжим уживаться, экосистемы не восстановятся.

Сегодня весь мир озабочен вопросами экологии. О них говорят на саммитах и конференциях. Государства принимают законы и программы. Но ни новые технологии, ни современное оборудование, ни дорогие заводы не в силах решить эту проблему, если к этому не подключится сам человек. Так может уже пора прекратить эру потребления и вступить в эру бережного отношения к месту, где мы живем?