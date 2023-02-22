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Установлены личности всех погибших в ДТП под Смолевичами

22 февраля 2023 14:20
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Новости Беларуси. Следственный комитет установил личности всех погибших в крупном ДТП под Смолевичами. Авария унесла жизни 11 человек, в том числе двоих подростков 13 и 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлены личности всех погибших в ДТП под Смолевичами-1

9 пассажиров с травмами различной степени тяжести находятся в больницах. Как стало известно, среди пострадавших и водитель маршрутки. Ранее сообщалось, что он погиб в ДТП, однако при изучении личностей жертв, следователи опровергли эту информацию. Состояние некоторых пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое. Медики борются за их жизни.

Установлены личности всех погибших в ДТП под Смолевичами-4

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Несколько раз в день проводятся консилиумы, обсуждается и состояние, и тактика по дальнейшему лечению пациентов. В том числе сегодня проходил консилиум под руководством министра здравоохранения Пиневича Дмитрия Леонидовича. У всех пострадавших сочетанные травмы, которые включают черепно-мозговую травму, брюшной и грудной полости и переломы нижних конечностей. Травмы очень тяжелые, и пока предварительных прогнозов по исходу этих травм давать рано.

Установлены личности всех погибших в ДТП под Смолевичами-7

По подозрению в совершении преступления задержан водитель МАЗа. Сотрудники Следственного комитета изучают все обстоятельства трагедии. Поднимается документация транспортных компаний, момент ДТП восстанавливают буквально по секундам.

Трагический инцидент произошел 20 февраля на трассе Р69. Около 15:00 вблизи Смолевичей лоб в лоб столкнулись пассажирский микроавтобус и груженый маз. Сразу после аварии, пострадавших доставили в Смолевичскую больницу. После стабилизации состояния пятерых пациентов перевезли в столичные центры. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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# Авария в Минской области # происшествия # Игорь Шиманский # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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