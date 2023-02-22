Установлены личности всех погибших в ДТП под Смолевичами

Новости Беларуси. Следственный комитет установил личности всех погибших в крупном ДТП под Смолевичами. Авария унесла жизни 11 человек, в том числе двоих подростков 13 и 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 пассажиров с травмами различной степени тяжести находятся в больницах. Как стало известно, среди пострадавших и водитель маршрутки. Ранее сообщалось, что он погиб в ДТП, однако при изучении личностей жертв, следователи опровергли эту информацию. Состояние некоторых пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое. Медики борются за их жизни.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Несколько раз в день проводятся консилиумы, обсуждается и состояние, и тактика по дальнейшему лечению пациентов. В том числе сегодня проходил консилиум под руководством министра здравоохранения Пиневича Дмитрия Леонидовича. У всех пострадавших сочетанные травмы, которые включают черепно-мозговую травму, брюшной и грудной полости и переломы нижних конечностей. Травмы очень тяжелые, и пока предварительных прогнозов по исходу этих травм давать рано.