Минск будет отмечать своё 955-летие уже с 3 сентября

Новости Беларуси. Спортивные мероприятия, концерты и выставки. Стало известно как Минск отметит свое 955-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже утвержден план мероприятий к празднику. Минск, как алмаз, будет представлен в различных его гранях.

Праздник начнется уже 3 сентября. Всю последующую неделю пройдут различные тематические мероприятия. Горожан и гостей столицы ждет насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа. Старт мероприятий будет дан в районных парках. Там пройдут концертные выступления и развлекательные мероприятия. Организуют много интерактивных площадок.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

«Мiнск старажытны» – мы развернем, как уже было, хорошую локацию, где увидят становление Минска до наших дней. В Верхнем городе нас ожидают гастрономический фест белорусской кухни, 9-го – «Песняры», а 10-го – «Сябры». Выступление двух легендарных ансамблей нашей страны. И еще очень много-много интересных сюрпризов ожидает минчан и гостей столицы.