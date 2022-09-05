«Разной сложности симуляторы, и фантомы, и тренажёры». В Минске открылась виртуальная клиника для учащихся

Новости Беларуси. Основное направление социальной политики нашей страны – здоровье граждан. Это подчеркнула председатель Совета Республики на открытии лаборатории по отработке навыков в Белорусском медколледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В виртуальной клинике каждый учащийся может применить теорию на практике. К примеру, отработать забор крови, перевязки, уколы, кардиограммы и даже принять роды. Притом на современном оборудовании: имитаторы для отработки сердечно-легочной реанимации, манекен роженицы, тренажер пункций вен головы новорожденного. Всего более 130 единиц.

Это позволит не только обучить студентов, но и объективно оценить уровень подготовки будущего специалиста. На каждом тренажере есть датчики контроля выполнения манипуляций и видеофиксация, что позволит разобрать каждый случай с преподавателем. Для студента это незаменимая практика, для системы здравоохранения – компетентный молодой специалист.

Инесса Шестель, преподаватель Белорусского государственного медицинского колледжа:

Полноростовой манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации. Когда студенты работают с тренажерами, они видят глубину нажатия, они могут рассчитать силу, с которой нужно нажимать при компрессиях. Также они видят, сколько воздуха с помощью мешка Амбу поступает в дыхательные пути. И когда они это все тренируют, навык оттачивается вплоть до деталей. Механически они могут потом это все воспроизводить.

Ольга Катова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:

Приближено к реалистичным событиям в жизни. Конечно, мы рады, что у нас закуплено такое дорогостоящее оборудование. Вообще, в лаборатории около 138 единиц, это 44 наименования. Разной сложности симуляторы, и фантомы, и тренажеры по разным дисциплинам. У нас пять модулей. Это модуль «Педиатрия», модуль «Терапия», модуль «Сестринское дело и манипуляционная техника», модуль «Акушерство и гинекология» и модуль «Хирургия».