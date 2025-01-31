Минчанки золотого возраста покоряют мировые подиумы

Красоте все возрасты покорны. Минчанки элегантного возраста покоряют мировые подиумы. На базе центра социального обслуживания Советского района действует уникальная студия моделинга для женщин 60+ «Новая Я», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В школе занимаются 10 учениц. Самой старшей – 82. Модели золотого возраста выступают на городских праздниках и покоряют мировые подиумы. А еще ловят восхищенные взгляды зрителей. Как после выхода на пенсию оставаться эффектными? Узнала Яна Лысякова.

Яна Лысякова, корреспондент:

Эта студия два раза в неделю превращается в настоящий подиум, на котором красавицы элегантного возраста осваивают искусство моделинга.

Прямая спина, плечи откинуты назад, легкая походка от бедра – в школе моделей особое внимание уделяют дефиле. Среди манекенщиц элегантного возраста и Елена Герасименко. Четверть века женщина посвятила работе в Мингорисполкоме. А после выхода на пенсию решила освоить искусство дефиле. Занимается больше года и уже уверенно чувствует себя на подиуме.

Елена Герасименко:

На этих курсах мы получили основы мейкапа. Привести себя в порядок и красивой, с красивой осанкой, ничем не обремененной выйти на улицы нашего прекрасного города Минска.