Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей

В Минском зоопарке появится культурно-просветительский центр. В нем будет проводиться научно-исследовательская деятельность и работа со школьниками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На данный момент проходит выбор проектной организации. Сейчас коллекция столичного зоопарка насчитывает более 350 видов экзотических животных. Уникальный музей под открытым небом также и место обитания сотен птиц. Здесь помогают сохранять популяцию животных, занесенных в Красную книгу.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Я пришла работать в 2017 году и очень рада. Это была моя мечта работать в этом учреждении – единственный государственный зоопарк у нас в городе. Я считаю, что мне очень повезло не только с местом работы, но и с прекрасным коллективом.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:

Каждый сотрудник зоопарка выкладывается полностью, отдавая себя на то, чтобы содержать такое количество диких животных, ухаживать за ними, причем пополнять то разнообразие, которое здесь есть.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Минскому зоопарку на уровне города, республики уделялось достаточно серьезное внимание. Сегодня мы можем наблюдать результат этой работы. Как пример, только за последние 5 лет благодаря поддержке Минского городского исполнительного комитета в Минский зоопарк было вложено практически 5 миллионов рублей.