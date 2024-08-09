Прямой эфир

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей

09 августа 2024 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минском зоопарке появится культурно-просветительский центр. В нем будет проводиться научно-исследовательская деятельность и работа со школьниками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей-1

На данный момент проходит выбор проектной организации. Сейчас коллекция столичного зоопарка насчитывает более 350 видов экзотических животных. Уникальный музей под открытым небом также и место обитания сотен птиц. Здесь помогают сохранять популяцию животных, занесенных в Красную книгу.

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей-4

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Я пришла работать в 2017 году и очень рада. Это была моя мечта работать в этом учреждении – единственный государственный зоопарк у нас в городе. Я считаю, что мне очень повезло не только с местом работы, но и с прекрасным коллективом.

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей-7

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:
Каждый сотрудник зоопарка выкладывается полностью, отдавая себя на то, чтобы содержать такое количество диких животных, ухаживать за ними, причем пополнять то разнообразие, которое здесь есть.

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей-10

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Минскому зоопарку на уровне города, республики уделялось достаточно серьезное внимание. Сегодня мы можем наблюдать результат этой работы. Как пример, только за последние 5 лет благодаря поддержке Минского городского исполнительного комитета в Минский зоопарк было вложено практически 5 миллионов рублей.

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей-13

Минский зоопарк сегодня отмечает 40-летний юбилей. В честь знаковой даты торжественно наградили лучших сотрудников. Отметим, его открытие состоялось 9 августа 1984 года, в день 40-летия МАЗа. Тогда он назывался Зооботанический сад и со временем вырос в самый крупный зоопарк Беларуси.

# Зоопарк # общество # Татьяна Солтысова # Владимир Шибеко # Сергей Масляк # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
45 молодых специалистов приступили к работе на МПЗ. Как встретили выпускников на заводе?
09 августа 2024 17:50

45 молодых специалистов приступили к работе на МПЗ. Как встретили выпускников на заводе?

Почётный гражданин Щучина: я горжусь тем, что строитель! Мои коллеги делают всё, чтобы Беларусь процветала
09 августа 2024 17:42

Почётный гражданин Щучина: я горжусь тем, что строитель! Мои коллеги делают всё, чтобы Беларусь процветала

Лукашенко: всё было просто – чтобы люди пошли за тобой, нужно было их накормить и одеть
09 августа 2024 16:52

Лукашенко: всё было просто – чтобы люди пошли за тобой, нужно было их накормить и одеть