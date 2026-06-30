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Новости по тегу #Татьяна Солтысова

Сотрудники Минского зоопарка помогают животным пережить жару
30 июня 2026 07:07

Сотрудники Минского зоопарка помогают животным пережить жару

Животным лучше в зоопарке или на воле? Мнение
30 мая 2025 16:20

Животным лучше в зоопарке или на воле? Мнение

С животными всё хорошо – сотрудники МЧС выясняют причину пожара в Минском зоопарке
25 сентября 2024 19:10

С животными всё хорошо – сотрудники МЧС выясняют причину пожара в Минском зоопарке

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей
09 августа 2024 17:51

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей

Сезон пополнения в Минском зоопарке. Как растут и развиваются маленькие обитатели?
24 июля 2024 10:58

Сезон пополнения в Минском зоопарке. Как растут и развиваются маленькие обитатели?

В Минском зоопарке родились сразу три детёныша кошачьих лемуров
03 мая 2024 08:01

В Минском зоопарке родились сразу три детёныша кошачьих лемуров

«Опасным медведь является в 3 ситуациях». Что делать, если встретился в лесу с косолапым хищником?
01 сентября 2023 13:47

«Опасным медведь является в 3 ситуациях». Что делать, если встретился в лесу с косолапым хищником?

Медведица Нюра из Минского зоопарка уже вышла из спячки. Как это повлияет на здоровье животного?
09 февраля 2023 07:14

Медведица Нюра из Минского зоопарка уже вышла из спячки. Как это повлияет на здоровье животного?

«Высасывать яд – это может помочь только на 25%»: что делать, если укусила змея
07 августа 2019 07:29

«Высасывать яд – это может помочь только на 25%»: что делать, если укусила змея

Латвийская рысь Тор появилась в Минском зоопарке
23 июля 2019 18:52

Латвийская рысь Тор появилась в Минском зоопарке

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?
11 февраля 2019 07:57

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?

День тигра в Минском зоопарке: что можно будет посмотреть и зачем брать с собой крышечки
27 июля 2018 19:36

День тигра в Минском зоопарке: что можно будет посмотреть и зачем брать с собой крышечки