Новости по тегу #Татьяна Солтысова

Хищникам подают рыбу или мясо в кусках льда, а медведям и обезьянам – замороженные ягоды, фрукты и овощи.
Контактные зоопарки – зло. В отличие от заповедников, зоосадов и зоопарков, где животные пусть и в неволе, но все же приближены к обитанию в естественной среде.
Пожар начался рано утром. Сотрудники зоопарка сразу вызвали спасателей МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия. Очаг быстро потушили. Животные своевременно были эвакуированы.
В столичном зоопарке появится культурно-просветительский центр. В нем будет проводиться научно-исследовательская деятельность и работа со школьниками
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