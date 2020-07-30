Новости Беларуси. Минский горисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.
В эту субботу с 09:00 до 12:00 на прямых линиях будут работать:
заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);
председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222);
первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237);
заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644);
заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160);
управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869);
заместитель председателя Мингорисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).