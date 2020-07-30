Новости Беларуси. Минский горисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.