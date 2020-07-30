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Минский горисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии

30 июля 2020 17:07
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Новости Беларуси. Минский горисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

Минский горисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии-1

В эту субботу с 09:00 до 12:00 на прямых линиях будут работать:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);

председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222);

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237);

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644);

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160);

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869);

заместитель председателя Мингорисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).

# Прием граждан # общество # Геннадий Борисюк # Владимир Терентьев # Игорь Чеснок # Виталий Невера # Николай Рогащук # Николай Дедков # Юрий Трущенко # Фотофакт

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