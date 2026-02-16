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Новости по тегу #Виталий Невера

В Беларуси в промышленную эксплуатацию введён Национальный геопортал
16 февраля 2026 08:15

В Беларуси в промышленную эксплуатацию введён Национальный геопортал

Коллективу Государственного комитета по имуществу представили нового председателя
18 апреля 2025 07:59

Коллективу Государственного комитета по имуществу представили нового председателя

Заброшенные участки планируют переводить в земли лесного фонда – Госкомимущество
17 апреля 2025 18:10

Заброшенные участки планируют переводить в земли лесного фонда – Госкомимущество

На республиканскую Доску почёта попали 64 организации. Что говорят победители соревнования?
28 апреля 2022 11:51

На республиканскую Доску почёта попали 64 организации. Что говорят победители соревнования?

Минский горисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии
30 июля 2020 17:07

Минский горисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии