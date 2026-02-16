Новости по тегу #Виталий Невера

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В Госкомимущество Виталий Невера перешел с должности заместителя председателя Гродненского областного исполнительного комитета.
Из Гродно в Минск переезжает замгубернатора Виталий Невера. Без руководителя Госкомимущество с 27 марта.
12 октября 2026 19:03
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