Геннадий Давыдько: герой нашего времени выглядит как блогер с огромным количеством лайков: «Ух ты, какой-нибудь «вДудь». Кто это? Что это?

Геннадий Давыдько откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:

Сегодня для того, чтобы стать героем, совершенно не нужно совершать героических поступков. Можно сделать что-нибудь такое, чтобы все сказали «вау». И если старшее поколение еще будет сомневаться, то остальные будут одобрительно хлопать по плечу и говорить, какой ты молодец. Как сегодня уберечь молодое поколение от того, чтобы они не сломали себе жизнь? Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь», председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Республики Беларусь:

Отсутствие героя нашего времени, отсутствие эталона – это очень страшно. Вадим Щеглов:

А у нас нет таких героев? Геннадий Давыдько:

Нет.

Вадим Щеглов:

А врач, который сегодня стоит в реанимации и вытаскивает пациента с COVID-19 после 66 лет? Геннадий Давыдько:

Стоп, нет. Это реальный герой. Я имею в виду: растиражирован какой герой? Есть много – герой милиционер, который спасает жизни, врач, который спасает жизни. Учитель, который, невзирая ни на что – на нигилизм учеников, на предательство родителей, которые все свалили на него, – это тоже герой. Но кто про это говорит, кто это транслирует? А транслируют каких героев? Богатый нувориш. Вот он богатый человек. Ведь смотрите, сейчас разве в авторитете советь, душа, честь? В авторитете что? Деньги, карьера, благополучие. Монетизирована душа. Вот что произошло. И поэтому герой нашего времени выглядит как блогер, легко, быстро сделавший огромное количество лайков: «Ух ты, какой-нибудь «вДудь». Вадим Щеглов:

Или Влад Бумага.