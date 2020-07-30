Геннадий Давыдько: герой нашего времени выглядит как блогер с огромным количеством лайков: «Ух ты, какой-нибудь «вДудь». Кто это? Что это?
Геннадий Давыдько откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, СТВ:
Сегодня для того, чтобы стать героем, совершенно не нужно совершать героических поступков. Можно сделать что-нибудь такое, чтобы все сказали «вау». И если старшее поколение еще будет сомневаться, то остальные будут одобрительно хлопать по плечу и говорить, какой ты молодец. Как сегодня уберечь молодое поколение от того, чтобы они не сломали себе жизнь?
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь», председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Республики Беларусь:
Отсутствие героя нашего времени, отсутствие эталона – это очень страшно.
Вадим Щеглов:
А у нас нет таких героев?
Геннадий Давыдько:
Нет.
Вадим Щеглов:
А врач, который сегодня стоит в реанимации и вытаскивает пациента с COVID-19 после 66 лет?
Геннадий Давыдько:
Стоп, нет. Это реальный герой. Я имею в виду: растиражирован какой герой? Есть много – герой милиционер, который спасает жизни, врач, который спасает жизни. Учитель, который, невзирая ни на что – на нигилизм учеников, на предательство родителей, которые все свалили на него, – это тоже герой. Но кто про это говорит, кто это транслирует? А транслируют каких героев? Богатый нувориш. Вот он богатый человек. Ведь смотрите, сейчас разве в авторитете советь, душа, честь? В авторитете что? Деньги, карьера, благополучие. Монетизирована душа. Вот что произошло. И поэтому герой нашего времени выглядит как блогер, легко, быстро сделавший огромное количество лайков: «Ух ты, какой-нибудь «вДудь».
Вадим Щеглов:
Или Влад Бумага.
Геннадий Давыдько:
Или вот да. Кто это? Что это? Герой. Раньше героями были космонавты, врачи, комбайнеры. Действительно люди, которые делают труд. Которые подвиг совершают ежедневный. Про них снимали фильмы, про них рассказывали. Сейчас не интересно. Сейчас интересны разрушения. Террорист – герой нашего времени. Захватил автобус – «ух, ты, смотри, популярным стал». Учительницу пырнул ножом – герой нашего времени. И кто с этим работает? Мало. Должна работать огромная машина. Как Советский Союз развалил никакой не ЦРУ, а Голливуд развалил. Точно также и души сейчас. И отсутствие героя нашего времени, который заполняет эту нишу, нувориш и герой, подсунутый нам. Герой, лишенный вообще наших корней, космополит, трансвестит – это вот герой? Это круто? Еще протестовать – круто. Но протестовать против чего? Я убежден, что наша молодежь хорошая. С появлением внешнего врага она может дать отпор. Но пока им нужен какой-то враг, они оглядываются. Они не понимают, что враг – это тот, кто их соблазняет на разрушение государства. В то время, когда все вокруг поняли, что в это время, чтобы уцелеть цивилизации, чтобы уцелеть любому народу и нации, надо усилить, укрепить свою государственность. Государство сейчас должно взять на себя функцию сохранения нации, как бы враги нации не говорили о том, что «нет, не надо – это антидемократично». Левая идея торжествует, любишь ты, не любишь ее во всем почти мире. И бои за социальную справедливость, за равенство, и расовые, и классовые.
Смотрите 2 августа в 21:15 на РТР-Беларусь.