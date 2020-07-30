«Горжусь умением прощать». Геннадий Давыдько в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Геннадий Давыдько откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, СТВ:
Какое качество вы больше всего цените в людях?
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь», председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Республики Беларусь:
Надежность.
Вадим Щеглов:
Для вас главное?
Геннадий Давыдько:
Проснуться.
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Геннадий Давыдько:
Нет.
Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь…
Геннадий Давыдько:
Больше всего я боюсь болезни и несчастья близких.
Вадим Щеглов:
Счастье – это…
Геннадий Давыдько:
Свобода.