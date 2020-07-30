«Горжусь умением прощать». Геннадий Давыдько в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Геннадий Давыдько откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:

Какое качество вы больше всего цените в людях?

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь», председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Республики Беларусь:

Надежность.

Вадим Щеглов:

Для вас главное?

Геннадий Давыдько:

Проснуться.

Вадим Щеглов:

Вас легко вывести из себя?

Геннадий Давыдько:

Нет.

Вадим Щеглов:

Больше всего я боюсь…

Геннадий Давыдько:

Больше всего я боюсь болезни и несчастья близких.

Вадим Щеглов:

Счастье – это…