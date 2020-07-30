Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»

Новости Беларуси. В Воложинском районе традиционно на берегу реки Ислочь рядом с агрогородком Раков пройдет спортивно-образовательный форум «Олимпия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2020 году под единым слоганом «За Беларусь!».

Он объединит представителей рабочей молодежи и студентов. Это 13 молодежных команд – более 600 человек. Программа «Олимпии» сочетает в себе три направления: спортивное, творческое и образовательное.