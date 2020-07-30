Прямой эфир

Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»

30 июля 2020 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Воложинском районе традиционно на берегу реки Ислочь рядом с агрогородком Раков пройдет спортивно-образовательный форум «Олимпия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2020 году под единым слоганом «За Беларусь!».

Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»-1

Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»-3

Он объединит представителей рабочей молодежи и студентов. Это 13 молодежных команд – более 600 человек. Программа «Олимпии» сочетает в себе три направления: спортивное, творческое и образовательное.

Более 600 человек примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия»-6

Центральное же мероприятие первого дня – открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Это будет самая многочисленная молодежная дискуссия.

# БРСМ # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Горжусь умением прощать». Геннадий Давыдько в 11 честных ответах на неожиданные вопросы
30 июля 2020 16:11

«Горжусь умением прощать». Геннадий Давыдько в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Пенсии в августе выплатят досрочно
30 июля 2020 15:36

Пенсии в августе выплатят досрочно

Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем
30 июля 2020 15:07

Три километра и десятки удивительных тематических площадок. Показываем экотропу, которую открыли под Несвижем