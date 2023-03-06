Кухарев о победительницах конкурса «Женщина года – 2022»: они – фундамент любого предприятия

Новости Беларуси. В Минске состоялась торжественная церемония награждения лауреатов городского и отраслевого этапов конкурса «Женщина года – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале собрались более 70 конкурсанток – это врачи, педагоги, работники культуры и успешные руководители. Всего было представлено восемь номинаций. Помимо награждения и теплых слов, всех присутствующих ждали выступления заслуженных коллективов и белорусских артистов.

Марина Васькевич, пресс-секретарь концерна «Беллегпром»:

Очень значимая для меня награда, потому что наша объединенная организация собрала более полутора тысяч женщин, которые трудятся в отрасли легкой промышленности. И мне очень приятно, что именно я получаю награду в этом замечательном конкурсе «Женщина года – 2022».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень многие пришли с символом Белорусского союза женщин. Это значит, что эти женщины, работая на предприятиях, в организациях, учреждениях Минска, еще и занимаются общественной деятельностью, работой. Это очень важно, потому что для нас, когда мы все вместе, это возможность жить в мирной, прекрасной стране, в прекрасном городе Минске, который из года в год становится все краше.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Они работают, они являются фундаментом любого предприятия, потому что на их хрупкие плечи ложится, к сожалению, очень много работы. И они блестяще с ней справляются.