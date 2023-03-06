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Кухарев о победительницах конкурса «Женщина года – 2022»: они – фундамент любого предприятия

06 марта 2023 19:24
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Новости Беларуси. В Минске состоялась торжественная церемония награждения лауреатов городского и отраслевого этапов конкурса «Женщина года – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кухарев о победительницах конкурса «Женщина года – 2022»: они – фундамент любого предприятия-1

В зале собрались более 70 конкурсанток – это врачи, педагоги, работники культуры и успешные руководители. Всего было представлено восемь номинаций. Помимо награждения и теплых слов, всех присутствующих ждали выступления заслуженных коллективов и белорусских артистов.

Кухарев о победительницах конкурса «Женщина года – 2022»: они – фундамент любого предприятия-4

Марина Васькевич, пресс-секретарь концерна «Беллегпром»:
Очень значимая для меня награда, потому что наша объединенная организация собрала более полутора тысяч женщин, которые трудятся в отрасли легкой промышленности. И мне очень приятно, что именно я получаю награду в этом замечательном конкурсе «Женщина года – 2022».

Кухарев о победительницах конкурса «Женщина года – 2022»: они – фундамент любого предприятия-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень многие пришли с символом Белорусского союза женщин. Это значит, что эти женщины, работая на предприятиях, в организациях, учреждениях Минска, еще и занимаются общественной деятельностью, работой. Это очень важно, потому что для нас, когда мы все вместе, это возможность жить в мирной, прекрасной стране, в прекрасном городе Минске, который из года в год становится все краше.

Кухарев о победительницах конкурса «Женщина года – 2022»: они – фундамент любого предприятия-10

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Они работают, они являются фундаментом любого предприятия, потому что на их хрупкие плечи ложится, к сожалению, очень много работы. И они блестяще с ней справляются.

Кухарев о победительницах конкурса «Женщина года – 2022»: они – фундамент любого предприятия-13

Конкурс является традиционным и проводится уже 15 раз. Ежегодно на нем отмечают тех, кто достиг наибольших успехов в своем деле, а также внес весомый вклад в развитие города. Организатор конкурса – Белорусский союз женщин.

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# Конкурс # общество # Владимир Кухарев # Наталья Кочанова # Марина Васькевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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