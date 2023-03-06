«Её рук дело». Самая женственная выставка сотрудниц Беларусбанка открылась в Минске

Новости Беларуси. «Ее рук дело». Самая женственная выставка сотрудниц Беларусбанка начала свою работу в Минске в преддверии 8 Марта. Торжественное открытие состоялось в головном офисе банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект объединил более 150 работ, созданных руками талантливых сотрудниц со всей страны. Цель – показать многогранность работниц банка и их созидательную энергетику. Подробнее – в материале Арины Верховской.

Роскошные розы, пышные пионы, нежные пейзажи и чувственные портреты. При входе в холл банка сразу попадаешь в вернисаж. Более сотни работ выполнены в технике вышивки. Каждая картина наполнена теплом души и рук, которые их создавали. Уникальность экспозиции в том, что сделана она не профессиональными художниками, а сотрудницами банка. После напряженных и требующих сосредоточенности трудовых будней они находят время на творчество и вот такое самовыражение.

Алла Райцес, председатель Объединенной организации Белорусского союза женщин Беларусбанка:

Так как у нас в банке более 13 тысяч работающих, из них 80 % – женщины, в целях корпоративной социальной ответственности, сплочения коллектива и с учетом того, что у нас такое большое количество талантливых, умных, креативных женщин, мы решили сделать выставку не одной женщины. В настоящий момент у нас здесь представлено более 160 работ 94 женщин. Выставка организована для женщин, которые работают в каждом уголке нашей республики.

Выставка – своего рода калейдоскоп. Только вместо разноцветных стеклышек – картины, и в каждом узоре можно увидеть свой тайный смысл. Все экспонаты – кропотливая работа, однако в умелых руках женщины нить превращается в произведение искусства. У каждой рукодельницы своя техника и свой уникальный взгляд на мир. Поэтому и выставка получилась столь разнообразная.

Надежда Ермакова, председатель ветеранской организации Беларусбанка:

Здесь совершенно разная тематика. Но какая бы она ни была, это тематика созидания. Созидание – это у наших женщин, наверное, по-другому быть не может. Наши белорусские женщины могут только созидать, только творить. И когда был брошен клич Белорусским союзом женщин и женской организацией Беларусбанка, что будет проходить эта выставка, что мы ее организовываем, конечно, откликнулись не только работники банка, но и те работники, которые уже давно на пенсии или только ушли на пенсию, тем более что ветеранам больше времени уже заниматься творчеством.