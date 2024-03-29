Минская городская организация «Белая Русь» выдвинула своих кандидатов в делегаты ВНС. На внеочередной конференции общественного объединения единогласно поддержали 20 претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – лидеры организаций и предприятий, активисты «Белой Руси». Это те люди, которые обладают не только высокими профессиональными качествами, но и сильной гражданской позицией. Одним из главных критериев отбора стало стремление работать не только на благо общественного объединения, но и всей страны.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Когда Отечество возлагает на тебя какие-то надежды, обязанности, ты обязан это выполнять. Сейчас времена относительно спокойные, и дай бог так всегда будет. Но всех патриотов проверит, конечно неспокойное время. Всебелорусское народное собрание ответит на ключевые вопросы. Это, безусловно, исторический момент. Мы к этому долго шли. И уверен, что делегаты, эти 1 200 человек, оправдают доверие главы государства и станут его надежной опорой.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Аналогов ВНС, аналогов такого всенародного вече в мире нет, поэтому, безусловно, мы очень гордимся, что делегатами Всебелорусского народного собрания будут члены Республиканского общественного объедения «Белая Русь». И я думаю, что мы проявим себя очень достойно и будем продолжать нашу деятельность на благо Республики Беларусь.

Делегаты на Всебелорусское народное собрание от Республиканского общественного объединения будут избраны 6 апреля на съезде организации. Всего «Белая Русь» намерена выдвинуть 80 человек.