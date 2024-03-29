Этот учитель музыки стал гостем передачи Андрея Малахова. Вот как балалайка помогла прославиться белорусу

Как и драгоценные камни, таланты требуют тщательной огранки. Об этом в Новодворской средней школе знают не понаслышке. Уже с первого класса у детей развивают творческие способности. Направления на выбор – хор, сольфеджио, музыкальные инструменты, вокал. Занято около 150 школьников. Они выступают на концертах, участвуют в шоу и завоевывают зрительские сердца, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Учитель по игре на балалайке Дмитрий Стреж – настоящий человек-оркестр. Он умеет превращать сольное выступление в яркое шоу с трюковыми элементами. А от харизмы и напора виртуоза не раз рвались струны музыкального инструмента.

С балалайкой Дмитрий Стреж с самого детства. И, казалось бы, уже можно было освоить все техники и нюансы игры на инструменте. Но, как говорится, совершенству предела нет. Поэтому педагог до сих пор сам в роли ученика. И своих воспитанников учит этому же.