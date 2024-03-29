Этот учитель музыки стал гостем передачи Андрея Малахова. Вот как балалайка помогла прославиться белорусу
Как и драгоценные камни, таланты требуют тщательной огранки. Об этом в Новодворской средней школе знают не понаслышке. Уже с первого класса у детей развивают творческие способности. Направления на выбор – хор, сольфеджио, музыкальные инструменты, вокал. Занято около 150 школьников. Они выступают на концертах, участвуют в шоу и завоевывают зрительские сердца, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Учитель по игре на балалайке Дмитрий Стреж – настоящий человек-оркестр. Он умеет превращать сольное выступление в яркое шоу с трюковыми элементами. А от харизмы и напора виртуоза не раз рвались струны музыкального инструмента.
С балалайкой Дмитрий Стреж с самого детства. И, казалось бы, уже можно было освоить все техники и нюансы игры на инструменте. Но, как говорится, совершенству предела нет. Поэтому педагог до сих пор сам в роли ученика. И своих воспитанников учит этому же.
Дмитрий Стреж, учитель Новодворской средней школы:
Балалайка – это мой любимый инструмент, он похож даже по характеру на меня. Он не кричащий, спокойный, негромкий. Этот инструмент обладает глубоким внутренним миром, прекрасным звуком, теплотой. Его называют душой русского народного оркестра.
А недавно Дмитрий Стреж стал гостем передачи Андрея Малахова. Музыканта заметили на одной из популярных видеоплатформ и пригласили на шоу.
Занимаются с первого класса. Вот как детям в новодворской школе прививают любовь к музыке – подробности здесь.
Особая гордость педагога – ансамбль «Балалаечка». Все начиналось с трех участников, а сейчас в составе уже девять юных звездочек. В репертуаре больше народного материала, такие яркие и заводные песни всегда срывают овации.
Макар Барбакарь, ученик Новодворской средней школы:
Играю на балалайке 3-4 года, начал играть с первого класса. Предложили попробовать поиграть, я попробовал, мне понравилось. Когда играю, получаю эмоции радости.
Подробности в видео.