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«2023 год был самым тёплым». Ученые рассказали, как меняется климат в Беларуси

29 марта 2024 13:50
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Торнадо, засуха и проливные дожди. Все эти природные аномалии для Беларуси больше не редкость. Всему виной парниковые газы, которые задерживают лучи солнца на поверхности Земли, провоцируя потепление.

«2023 год был самым тёплым». Ученые рассказали, как меняется климат в Беларуси-1

Анна Недобега, инженер-метеоролог отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
По данным гидрометеорологических наблюдений, на территории Республики Беларусь за прошедшие 30 лет температура воздуха поднялась на полтора градуса. Изменение климата на территории республики приводит к увеличению опасных и неблагоприятных явлений.

«2023 год был самым тёплым». Ученые рассказали, как меняется климат в Беларуси-4

Владимир Логинов, главный научный сотрудник Центра климатических исследований, академик НАН Беларуси:
2023 год был самым теплым за всю историю наблюдений. Потепление, к сожалению, не остановилось, а стало даже больше.

Климат действительно меняется. Но человек в силах предотвратить экологическую катастрофу. Так, Всемирная метеорологическая организация постоянно наблюдает за ростом уровня мирового океана и за состоянием воздушного бассейна.

«2023 год был самым тёплым». Ученые рассказали, как меняется климат в Беларуси-7

Белорусские специалисты тоже трудятся не покладая рук. Изучать необычные природные явления помогают современные технологии.

Подробности в видео.

# Погода в Беларуси # общество # Вероника Макаревич

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