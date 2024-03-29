«2023 год был самым тёплым». Ученые рассказали, как меняется климат в Беларуси
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Торнадо, засуха и проливные дожди. Все эти природные аномалии для Беларуси больше не редкость. Всему виной парниковые газы, которые задерживают лучи солнца на поверхности Земли, провоцируя потепление.
Анна Недобега, инженер-метеоролог отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
По данным гидрометеорологических наблюдений, на территории Республики Беларусь за прошедшие 30 лет температура воздуха поднялась на полтора градуса. Изменение климата на территории республики приводит к увеличению опасных и неблагоприятных явлений.
Владимир Логинов, главный научный сотрудник Центра климатических исследований, академик НАН Беларуси:
2023 год был самым теплым за всю историю наблюдений. Потепление, к сожалению, не остановилось, а стало даже больше.
Климат действительно меняется. Но человек в силах предотвратить экологическую катастрофу. Так, Всемирная метеорологическая организация постоянно наблюдает за ростом уровня мирового океана и за состоянием воздушного бассейна.
Белорусские специалисты тоже трудятся не покладая рук. Изучать необычные природные явления помогают современные технологии.
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