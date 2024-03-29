«2023 год был самым тёплым». Ученые рассказали, как меняется климат в Беларуси

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Торнадо, засуха и проливные дожди. Все эти природные аномалии для Беларуси больше не редкость. Всему виной парниковые газы, которые задерживают лучи солнца на поверхности Земли, провоцируя потепление.