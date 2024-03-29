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Молдавский детский хоровой коллектив смог пересечь границу и отправиться домой

29 марта 2024 13:46
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Молдавский детский коллектив хоровой студии «Рапсодия» наконец смог пересечь границу и отправиться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако прежде чем история получила счастливую развязку, творческому коллективу пришлось несладко. Ребята выступили сначала в Польше, после приняли участие в детском театральном форуме «Крокі» в Минске и собирались уехать на родину. Однако с этим возникли трудности.

Молдавский детский хоровой коллектив смог пересечь границу и отправиться домой-1

Двое суток европейские пограничники не пропускали коллектив через границу, заставляя метаться между погранпереходами. В автобусе было 25 человек, при этом 11 из них – несовершеннолетние. Польские контрольные службы требовали какие-то документы, а литовцы и вовсе заявили, что детский хор «представляет угрозу нацбезопасности страны».

Молдавский детский хоровой коллектив смог пересечь границу и отправиться домой-4

На сложившуюся ситуацию мгновенно отреагировали белорусы. Местные власти и представители общественности пришли на помощь пассажирам. Участников коллектива, а также их родителей разместили в одной из школ Ошмянского района. В первую очередь им предоставили место отдыха и обеспечили горячим питанием: гости позавтракали, смогли помыться и поспать. К молдавским детям здесь отнеслись как к своим, в очередной раз демонстрируя гостеприимность белорусского народа.

Молдавский детский хоровой коллектив смог пересечь границу и отправиться домой-7

Наталья Барабанщикова, руководитель музыкально-хоровой студии «Рапсодия» (Молдова):
Мы просто ехали домой с фестиваля. Случилось то, что случилось, и какие-то произошли недопонимания.

Молдавский детский хоровой коллектив смог пересечь границу и отправиться домой-10

Владислав Гершгорин, председатель Ошмянского райисполкома:
Выбрали близлежащую школу это ближайшая школа к пункту погранперехода «Каменный Лог». Забрали сюда детей, покормили, успокоили, напоили, дали возможность отдохнуть, ну и по желанию могли бы это делать и дальше, но открылась возможность покинуть нашу страну, поэтому все, что могли, мы сделали, подключились волонтеры, подключились небезразличные люди, поэтому дети были всем обеспечены.

Молдавский детский хоровой коллектив смог пересечь границу и отправиться домой-13

Спасибо!

Помощь пассажирам автобуса оказали общественное объединение и партия «Белая Русь», Белорусский союз женщин и Союз молодежи. В дорогу гостям они передали сладости, воду и средства гигиены.

# Граница # общество # Владислав Гершгорин

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