Работы по восстановлению дорожного покрытия после зимы продолжаются в Беларуси

В Беларуси приводят в порядок дороги. Температурные качели отразились на состоянии полотна, профильные службы должны оперативно устранить повреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Гродно дорожники обновляют проезжую часть в историческом центре города. Улица Стефана Батория примыкает к площади Советской – туристической зоне областного центра. Автомобильное движение здесь напряженное, особенно в часы-пик – поэтому асфальт должен быть качественным. Обследование дороги после зимы выявило дефекты: трещины и ямочность. Рабочие фрезеруют старое покрытие, готовят участок к укладке 500 тонн новой асфальтобетонной смеси.

Андрей Таболич, мастер дорожно-мостового участка предприятия «Ремстройавтодор»:

В ближайшие два дня планируем фрезеровать старое дорожное покрытие. В последующем люки и колодцы будут выставлены на проектную отметку, и начнется асфальтирование проезжей части. Площадь асфальтируемого участка составляет порядка 4 тысяч метров квадратных.

Обновление дорожной сети проводится не только с учетом плана – руководствуются заключениями специальных комиссий, дорожники также выезжают по заявкам от граждан на службу «115» и по сообщениям от ГАИ.