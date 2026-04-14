Во всем наземном транспорте Минска появится оплата картой – узнали когда

Для комфорта и удобства. В наземном пассажирском транспорте Минска внедряют новый формат оплаты проезда: банковской картой. До 1 сентября все троллейбусы, электробусы, автобусы и трамваи столицы оснастят терминалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот способ значительно упростит процесс расчетов, в том числе и с участием водителя, сократит время, проведенное на автобусной остановке, и, следовательно, уменьшит задержки движения. Система была протестирована на двух маршрутах № 1 – электробусном и троллейбусном. И постепенно будет внедряться во все наземные пассажирские транспортные средства белорусской столицы.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

В настоящее время идет разработка программного продукта, выделено средство из инновационного фонда в рамках 136 указа по цифровизации. В сентябре месяце мы уже планируем в полном масштабе обеспечить возможность оплаты банковской карты. Помимо проездных будет оплата банковской карты, которая есть у всех, это позволит минимизировать продажу бумажных билетов, в том числе в будущем мы планируем в принципе отойти от системы продажи бумажных билетов.

Покупать билеты проще, то есть «бесконтактно» через банковские терминалы можно и в маршрутных такси. Либо по карте, либо с использованием QR-кода.