В Минске прошел пресс-показ национального игрового фильма о подвиге двух военных летчиков

В столичном кинотеатре «Москва» состоялся закрытый пресс-показ национального игрового фильма «Одно на двоих». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге двух военных летчиков Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае 2021 года ценой собственных жизней они предотвратили трагедию в Барановичах: уведя от жилых домов неуправляемый самолет. Авиаторы посмертно удостоены высшей награды – звания «Герой Беларуси». Создатели фильма с самого начала отказались от идеи снимать хронику авиакатастрофы. Задача, которую ставила перед собой творческая группа – рассказать историю о том, как рождается подвиг. Работа над сценарием и образами велась с особой деликатностью: каждая деталь внешнего вида и реплики героев обсуждались с родителями летчиков. Отдельного внимания заслуживает актерский состав.

Иван Павлов, режиссер художественного фильма «Одно на двоих»:

У Никиты Куконенко два исполнителя. Кирилл – мальчишка из города Бреста. Все говорили, что он максимально был похож на Никиту. Даже его воспитатель в Полоцке говорил, где вы его достали. Это же просто копия Никиты. С Алексеем мы, когда работали, не добивались портретного сходства. Не это главное, а главное то эмоциональное поведение человека, который выходит из самолета или готовится к полету.

Съемки фильма проходили в локациях, неразрывно связанных с биографиями летчиков: в аудиториях Военной академии, на 116-й авиабазе, а также на улицах Барановичей, Лиды и Могилева. В широком прокате фильм «Одно на двоих» появится уже 30 апреля, как раз в канун пятой годовщины гибели экипажа.